Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот
Шашлык с рисом и овощами – отличный вариант обеда, когда хочется приготовить мясо с гарниром без лишних усилий. Рис тушится с морковью, луком и овощной смесью, а шашлык готовится в аэрогриле до румяной корочки.
Идея приготовления шашлыка с рисом на обед опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- Шашлык в любимом маринаде
- Длиннозерный рис – 1 стакан
- Вода – 2 стакана
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Замороженные овощи – 200 г
- Сливочное масло – 30 г
- Растительное масло – для жарки
- Соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте немного растительного масла и сливочного масла. Обжарьте овощи до мягкости.
2. Добавьте замороженную овощную смесь и готовьте еще примерно 5 минут, периодически помешивая.
3. Рис тщательно промойте, добавьте к овощам и обжаривайте несколько минут. Добавьте соль, черный перец, паприку и сушеный чеснок.
4. Влейте горячую воду, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте до готовности риса, не перемешивая.
5. Тем временем выложите шашлык в чашу аэрогриля. Готовьте при температуре 190 °C примерно 20-25 минут или до полной готовности мяса. Время зависит от размера кусочков и модели прибора.
6. Выложите рис с овощами на тарелки и подавайте вместе с горячим шашлыком.
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