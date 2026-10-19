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Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 33
Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот
Шашлык с рисом в аэрогриле на обед. Источник: Создано с помощью ИИ

Шашлык с рисом и овощами – отличный вариант обеда, когда хочется приготовить мясо с гарниром без лишних усилий. Рис тушится с морковью, луком и овощной смесью, а шашлык готовится в аэрогриле до румяной корочки.

Идея приготовления шашлыка с рисом на обед опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот

Рис с шашлыком на обед. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

Ингредиенты:

  • Шашлык в любимом маринаде
  • Длиннозерный рис – 1 стакан
  • Вода – 2 стакана
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Замороженные овощи – 200 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок – по вкусу
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Способ приготовления:

Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот

Обжариваем овощи. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

1. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте немного растительного масла и сливочного масла. Обжарьте овощи до мягкости.

2. Добавьте замороженную овощную смесь и готовьте еще примерно 5 минут, периодически помешивая.

Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот

Добавляем рис. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

3. Рис тщательно промойте, добавьте к овощам и обжаривайте несколько минут. Добавьте соль, черный перец, паприку и сушеный чеснок.

4. Влейте горячую воду, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте до готовности риса, не перемешивая.

Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот

Выкладываем шашлык в аэрогриль. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

5. Тем временем выложите шашлык в чашу аэрогриля. Готовьте при температуре 190 °C примерно 20-25 минут или до полной готовности мяса. Время зависит от размера кусочков и модели прибора.

6. Выложите рис с овощами на тарелки и подавайте вместе с горячим шашлыком.

Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

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