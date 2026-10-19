Шашлык с рисом и овощами в аэрогриле: сытный обед без лишних хлопот

Шашлык с рисом и овощами – отличный вариант обеда, когда хочется приготовить мясо с гарниром без лишних усилий. Рис тушится с морковью, луком и овощной смесью, а шашлык готовится в аэрогриле до румяной корочки.

Видео дня

Идея приготовления шашлыка с рисом на обед опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

Шашлык в любимом маринаде

Длиннозерный рис – 1 стакан

Вода – 2 стакана

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Замороженные овощи – 200 г

Сливочное масло – 30 г

Растительное масло – для жарки

Соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте немного растительного масла и сливочного масла. Обжарьте овощи до мягкости.

2. Добавьте замороженную овощную смесь и готовьте еще примерно 5 минут, периодически помешивая.

РЕКЛАМА

3. Рис тщательно промойте, добавьте к овощам и обжаривайте несколько минут. Добавьте соль, черный перец, паприку и сушеный чеснок.

4. Влейте горячую воду, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте до готовности риса, не перемешивая.

5. Тем временем выложите шашлык в чашу аэрогриля. Готовьте при температуре 190 °C примерно 20-25 минут или до полной готовности мяса. Время зависит от размера кусочков и модели прибора.

Главные истории дня

6. Выложите рис с овощами на тарелки и подавайте вместе с горячим шашлыком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.