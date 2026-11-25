Если вы хотите приготовить деруны по-новому, еще лучшим вариантом будут картофельные гнезда. А добавить для более сытного варианта можно еще колбасу, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных гнезд с яйцами.

Ингредиенты:

Картофель 2 шт.

Твердый сыр 70-100 г

Колбаса 100 г

Яйца 3-4 шт.

Сливки 2-3 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сырой картофель натираем на крупной терке и хорошо отжимаем лишнюю жидкость. Сыр и колбасу также натираем на терке. Смешиваем картофель, сыр, колбасу, яичные белки, соль и перец.

2. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываем массу порциями, формируя гнездышки с углублением посередине. Обжариваем на небольшом огне до румяности снизу.

3. В каждое гнездышко осторожно выкладываем желток, добавляем немного сливок. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне, пока картофель полностью не приготовится, а яйцо не достигнет желаемой степени готовности.

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