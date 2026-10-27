Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание
Если хочется приготовить что-нибудь вкусное без долгого стояния у плиты, попробуйте салат с корейской морковью, маринованными огурцами, яйцами и кукурузой. Пряная морковь придает блюду пикантность, огурцы добавляют приятную кислинку, а яйца делают вкус нежнее. Для заправки понадобится майонез, а соль и черный перец помогут сбалансировать вкус. Все ингредиенты нужно нарезать, смешать и заправить.
Идея приготовления салата с морковью по-корейски опубликована на странице tastyvibes.kr в Instagram.
Ингредиенты:
- Морковь по-корейски – по вкусу
- Маринованные огурцы – по вкусу
- Вареные яйца – по вкусу
- Консервированная кукуруза – по вкусу
- Майонез – для заправки
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Вареные яйца остудите, очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.
2. Маринованные огурцы также нарежьте кубиками. Если они очень сочные, слегка отожмите лишнюю жидкость.
3. Переложите яйца и огурцы в салатник. Добавьте морковь по-корейски и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.
4. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный молотый перец.
5. Тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте к столу.
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