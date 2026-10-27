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Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
45
Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание
Салат с корейской морковью. Источник: Создано с помощью ИИ

Если хочется приготовить что-нибудь вкусное без долгого стояния у плиты, попробуйте салат с корейской морковью, маринованными огурцами, яйцами и кукурузой. Пряная морковь придает блюду пикантность, огурцы добавляют приятную кислинку, а яйца делают вкус нежнее. Для заправки понадобится майонез, а соль и черный перец помогут сбалансировать вкус. Все ингредиенты нужно нарезать, смешать и заправить.

Идея приготовления салата с морковью по-корейски опубликована на странице tastyvibes.kr в Instagram.

Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание

Рецепт салата с корейской морковью. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – по вкусу
  • Маринованные огурцы – по вкусу
  • Вареные яйца – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – по вкусу
  • Майонез – для заправки
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

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Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание

Нарезаем все ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

1. Вареные яйца остудите, очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.

2. Маринованные огурцы также нарежьте кубиками. Если они очень сочные, слегка отожмите лишнюю жидкость.

Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание

Все перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

3. Переложите яйца и огурцы в салатник. Добавьте морковь по-корейски и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.

4. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный молотый перец.

Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице tastyvibes.kr в Instagram

5. Тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте к столу.

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