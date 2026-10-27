Что добавить к корейской моркови, чтобы получился вкусный салат: удачное сочетание

Если хочется приготовить что-нибудь вкусное без долгого стояния у плиты, попробуйте салат с корейской морковью, маринованными огурцами, яйцами и кукурузой. Пряная морковь придает блюду пикантность, огурцы добавляют приятную кислинку, а яйца делают вкус нежнее. Для заправки понадобится майонез, а соль и черный перец помогут сбалансировать вкус. Все ингредиенты нужно нарезать, смешать и заправить.

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Идея приготовления салата с морковью по-корейски опубликована на странице tastyvibes.kr в Instagram.

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – по вкусу

Маринованные огурцы – по вкусу

Вареные яйца – по вкусу

Консервированная кукуруза – по вкусу

Майонез – для заправки

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вареные яйца остудите, очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.

2. Маринованные огурцы также нарежьте кубиками. Если они очень сочные, слегка отожмите лишнюю жидкость.

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3. Переложите яйца и огурцы в салатник. Добавьте морковь по-корейски и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.

4. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный молотый перец.

5. Тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте к столу.

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