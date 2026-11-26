В воду для варки яиц можно добавить щепотку пищевой соды. Это распространенный кухонный прием, но сода не гарантирует, что скорлупа легко отойдет: на результат также влияют свежесть яиц и способ варки.

Как сварить и почистить яйца, чтобы на скорлупе не оставались кусочки белка, рассказывает "OBOZ.UA".

Совет: если яйца нужны для салата или фарширования, лучше взять те, которые уже несколько дней пролежали в холодильнике: у очень свежих яиц подскорлупная пленка плотнее прилегает к белку.

Как варить яйца, чтобы скорлупа легче отходила

Если хотите попробовать способ с содой, растворите ее в воде перед тем, как опускать яйца. Соль и уксус тоже добавляют во время варки, но для легкой очистки полагаться на них не стоит. Уксус приносит другую пользу: если скорлупа треснет, он поможет вытекшему белку быстрее свернуться.

Сначала доведите воду до кипения, а затем осторожно опустите яйца ложкой. Убавьте огонь, чтобы вода кипела умеренно и яйца не бились о дно и стенки кастрюли. Начало варки в горячей воде помогает белку быстрее схватиться у скорлупы.

Как охладить и почистить вареные яйца

Как только яйца сварятся, переложите их в миску с холодной водой. Можно добавить лед: он поможет быстро охладить яйца и остановить приготовление. Если льда нет, замените воду, когда она нагреется.

Чистить яйцо удобнее с тупого конца: там под скорлупой есть воздушный карман, откуда легче подцепить пленку. Сначала слегка постучите яйцом о твердую поверхность, а затем снимайте скорлупу вместе с пленкой. Если мелкие кусочки скорлупы прилипают к белку, дочистите яйцо под тонкой струей воды.

Также на OBOZ.UA сообщалось, сколько квасить капусту в зависимости от температуры.

Главные истории дня