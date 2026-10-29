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Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
102
Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу
Рецепт нежной грибной подливы к дерунам. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Грибная подлива к драникам – простой способ сделать привычное картофельное блюдо еще вкуснее. Шампиньоны обжаривают на сливочном масле, а затем тушат в сливках или сметане с чесноком и специями. Благодаря муке соус приобретает густую консистенцию и хорошо сочетается с хрустящими драниками. Такую подливу также можно подавать к запеченному картофелю, мясу или другим домашним блюдам.

Идея приготовления нежной грибной подливы к драникам опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу

Рецепт подливы к драникам. Источник: Скриншот поста на странице  kelman marina в Instagram

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – количество по вкусу
  • Сливочное масло – для жарки
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сливки или сметана – 200 мл.
  • Вода – 200 мл.
  • Чеснок – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Любимые специи – по вкусу
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Способ приготовления:

Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу

Обжариваем грибы. Источник: Скриншот поста на странице kelman marina в Instagram

1. Помойте шампиньоны, при необходимости очистите и нарежьте пластинками или небольшими кусочками.

2. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте грибы и готовьте на среднем огне до испарения лишней жидкости и появления золотистой корочки.

Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу

Добавляем сливки и специи. Источник: Скриншот поста на странице  kelman marina в Instagram

3. Добавьте муку. Всыпьте ее к грибам и тщательно перемешайте, чтобы не осталось сухих комочков. Прогрейте смесь примерно минуту.

4. Влейте сливки или добавьте сметану. Постепенно введите сливки, постоянно помешивая. Если используете сметану, сначала можно размешать ее с небольшим количеством воды, чтобы соус был однородным.

5. Доведите до нужной консистенции. Добавьте воду, измельченный чеснок, соль, перец и любимые специи. Перемешайте и тушите под крышкой на небольшом огне, периодически помешивая, пока подлива не загустеет.

Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице  kelman marina в Instagram

6. Подавайте к столу. Попробуйте соус и при необходимости отрегулируйте количество соли и специй. Подавайте горячим вместе со свежеприготовленными драниками.

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