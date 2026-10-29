Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу

Грибная подлива к драникам – простой способ сделать привычное картофельное блюдо еще вкуснее. Шампиньоны обжаривают на сливочном масле, а затем тушат в сливках или сметане с чесноком и специями. Благодаря муке соус приобретает густую консистенцию и хорошо сочетается с хрустящими драниками. Такую подливу также можно подавать к запеченному картофелю, мясу или другим домашним блюдам.

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Идея приготовления нежной грибной подливы к драникам опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

Шампиньоны – количество по вкусу

Сливочное масло – для жарки

Мука – 2 ст. л.

Сливки или сметана – 200 мл.

Вода – 200 мл.

Чеснок – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте шампиньоны, при необходимости очистите и нарежьте пластинками или небольшими кусочками.

2. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте грибы и готовьте на среднем огне до испарения лишней жидкости и появления золотистой корочки.

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3. Добавьте муку. Всыпьте ее к грибам и тщательно перемешайте, чтобы не осталось сухих комочков. Прогрейте смесь примерно минуту.

4. Влейте сливки или добавьте сметану. Постепенно введите сливки, постоянно помешивая. Если используете сметану, сначала можно размешать ее с небольшим количеством воды, чтобы соус был однородным.

5. Доведите до нужной консистенции. Добавьте воду, измельченный чеснок, соль, перец и любимые специи. Перемешайте и тушите под крышкой на небольшом огне, периодически помешивая, пока подлива не загустеет.

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6. Подавайте к столу. Попробуйте соус и при необходимости отрегулируйте количество соли и специй. Подавайте горячим вместе со свежеприготовленными драниками.

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