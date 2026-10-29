Что подать к домашним драникам: готовим нежную грибную подливу
Грибная подлива к драникам – простой способ сделать привычное картофельное блюдо еще вкуснее. Шампиньоны обжаривают на сливочном масле, а затем тушат в сливках или сметане с чесноком и специями. Благодаря муке соус приобретает густую консистенцию и хорошо сочетается с хрустящими драниками. Такую подливу также можно подавать к запеченному картофелю, мясу или другим домашним блюдам.
Идея приготовления нежной грибной подливы к драникам опубликована на странице kelman marina в Instagram.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – количество по вкусу
- Сливочное масло – для жарки
- Мука – 2 ст. л.
- Сливки или сметана – 200 мл.
- Вода – 200 мл.
- Чеснок – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте шампиньоны, при необходимости очистите и нарежьте пластинками или небольшими кусочками.
2. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте грибы и готовьте на среднем огне до испарения лишней жидкости и появления золотистой корочки.
3. Добавьте муку. Всыпьте ее к грибам и тщательно перемешайте, чтобы не осталось сухих комочков. Прогрейте смесь примерно минуту.
4. Влейте сливки или добавьте сметану. Постепенно введите сливки, постоянно помешивая. Если используете сметану, сначала можно размешать ее с небольшим количеством воды, чтобы соус был однородным.
5. Доведите до нужной консистенции. Добавьте воду, измельченный чеснок, соль, перец и любимые специи. Перемешайте и тушите под крышкой на небольшом огне, периодически помешивая, пока подлива не загустеет.
6. Подавайте к столу. Попробуйте соус и при необходимости отрегулируйте количество соли и специй. Подавайте горячим вместе со свежеприготовленными драниками.
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