Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаАлександр Стубб"Очень хорошо подготовленный": Стубб раскрыл, какой "сигнал" дал Путин во время разговора об УкраинеОлег БлохинУ легенды "Динамо" Олега Блохина возникли проблемы в 74 года"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби"Мой долг сегодня – идти в парламент": народная артистка Украины сделала заявление о своем политическом будущем"Мой долг сегодня – идти в парламент": народная артистка Украины сделала заявление о своем политическом будущемВместо дочери из Киева – венок от Путина: на похороны актрисы-путинистки Федосеевой-Шукшиной отказались ехать родственники из УкраиныВместо дочери из Киева – венок от Путина: на похороны актрисы-путинистки Федосеевой-Шукшиной отказались ехать родственники из УкраиныИлюстрация к гороскопуГод Красной Огненной Козы: когда начнется и что символизируетПропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в водеПропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в водеБлизнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"Близнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"В Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организации
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
117
Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка
Как вкусно замариновать язык. Источник: Создано с помощью ИИ

Отваренный язык можно превратить в оригинальную холодную закуску, если замариновать его с чесноком, горчицей и соевым соусом. Сначала мясо варят со специями до мягкости, затем очищают и нарезают тонкими ломтиками. Для маринада используют соевый соус, уксус, сахар и горчицу в зернах. Лучше всего оставить закуску в холодильнике на ночь, чтобы кусочки хорошо пропитались маринадом.

Идея приготовления маринованного языка с горчицей и чесноком опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка

Как вкусно замариновать язык. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Язык – количество по необходимости
  • Лавровый лист – по вкусу
  • Перец горошком – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Чеснок – несколько зубчиков
  • Соевый соус – 200 мл
  • Горчица в зернах – 2 ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Уксус – 2 ч.л.
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
13,8 т.
Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе
13,8 т.
Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
11,2 т.
Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда
11,2 т.
Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда
OBOZ.UAOBOZ.UA
4,6 т.
Как приготовить свеклу по-турецки: очень вкусная альтернатива традиционным салатам
4,6 т.
Как приготовить свеклу по-турецки: очень вкусная альтернатива традиционным салатам

Способ приготовления:

Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка

Выкладываем специи в кастрюлю. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

1. Язык промойте и положите в кастрюлю с водой. Добавьте лавровый лист, перец горошком, соль и несколько разрезанных зубчиков чеснока.

2. Варите примерно 1,5-2 часа, в зависимости от размера и вида языка. Готовность проверяйте ножом или вилкой: они должны легко входить в мясо.

Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка

Язык для приготовления. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

3. Пока язык варится, приготовьте маринад. В миске смешайте соевый соус, горчицу в зернах, измельченный чеснок, сахар и уксус. Перемешайте, чтобы сахар растворился.

4. Готовый язык сразу переложите из кастрюли в холодную воду. Благодаря этому кожицу будет легче снять. Очистите мясо, дайте ему немного остыть и нарежьте тонкими ломтиками.

Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка

Заливаем язык соусом. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

5. Переложите кусочки языка в контейнер или глубокую емкость. Залейте подготовленным маринадом, чтобы он равномерно покрыл мясо.

6. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на ночь. За это время язык пропитается соевым соусом, чесноком и горчицей.

7. Перед подачей выложите закуску на тарелку. По желанию дополните свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты