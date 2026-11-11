Что поставить на праздничный стол: рецепт нежного маринованного языка
Отваренный язык можно превратить в оригинальную холодную закуску, если замариновать его с чесноком, горчицей и соевым соусом. Сначала мясо варят со специями до мягкости, затем очищают и нарезают тонкими ломтиками. Для маринада используют соевый соус, уксус, сахар и горчицу в зернах. Лучше всего оставить закуску в холодильнике на ночь, чтобы кусочки хорошо пропитались маринадом.
Идея приготовления маринованного языка с горчицей и чесноком опубликована на странице anna klymyk в Instagram.
Ингредиенты:
- Язык – количество по необходимости
- Лавровый лист – по вкусу
- Перец горошком – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Чеснок – несколько зубчиков
- Соевый соус – 200 мл
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Уксус – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Язык промойте и положите в кастрюлю с водой. Добавьте лавровый лист, перец горошком, соль и несколько разрезанных зубчиков чеснока.
2. Варите примерно 1,5-2 часа, в зависимости от размера и вида языка. Готовность проверяйте ножом или вилкой: они должны легко входить в мясо.
3. Пока язык варится, приготовьте маринад. В миске смешайте соевый соус, горчицу в зернах, измельченный чеснок, сахар и уксус. Перемешайте, чтобы сахар растворился.
4. Готовый язык сразу переложите из кастрюли в холодную воду. Благодаря этому кожицу будет легче снять. Очистите мясо, дайте ему немного остыть и нарежьте тонкими ломтиками.
5. Переложите кусочки языка в контейнер или глубокую емкость. Залейте подготовленным маринадом, чтобы он равномерно покрыл мясо.
6. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на ночь. За это время язык пропитается соевым соусом, чесноком и горчицей.
7. Перед подачей выложите закуску на тарелку. По желанию дополните свежей зеленью.
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