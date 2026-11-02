Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом

Домашний яблочный пирог – простой вариант выпечки к чаю, для которого понадобятся всего несколько доступных ингредиентов. Основу составляет нежное тесто на яйцах, сахаре и муке, а кусочки яблок придают ему сочность и приятный фруктовый вкус. Все компоненты можно подготовить за считаные минуты, после чего останется поставить форму в духовку. Пирог выпекается примерно 45-50 минут.

Идея приготовления нежного яблочного пирога к чаю опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

Яблоки – 4-5 средних

Яйца – 4 шт.

Сахар – 150 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и взбейте миксером до образования светлой пышной массы.

2. Просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно добавьте смесь к яйцам и осторожно перемешайте до однородности.

3. Помойте фрукты, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.

4. Добавьте яблоки в тесто и перемешайте, чтобы они равномерно распределились.

5. Переложите тесто в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45-50 минут.

6. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых остатков.

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