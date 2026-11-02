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Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
42
Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом
Рецепт нежного яблочного пирога к чаю. Источник: freepik.com

Домашний яблочный пирог – простой вариант выпечки к чаю, для которого понадобятся всего несколько доступных ингредиентов. Основу составляет нежное тесто на яйцах, сахаре и муке, а кусочки яблок придают ему сочность и приятный фруктовый вкус. Все компоненты можно подготовить за считаные минуты, после чего останется поставить форму в духовку. Пирог выпекается примерно 45-50 минут.

Идея приготовления нежного яблочного пирога к чаю опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом

Рецепт нежного яблочного пирога. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

Ингредиенты:

  • Яблоки – 4-5 средних
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

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1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и взбейте миксером до образования светлой пышной массы.

Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом

Добавляем яблоки. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

2. Просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно добавьте смесь к яйцам и осторожно перемешайте до однородности.

Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом

Заливаем оставшееся тесто. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

3. Помойте фрукты, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.

4. Добавьте яблоки в тесто и перемешайте, чтобы они равномерно распределились.

Что приготовить к семейному чаепитию: яблочный пирог с нежным тестом

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

5. Переложите тесто в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45-50 минут.

6. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых остатков.

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