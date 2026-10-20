Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком
Синюю капусту можно использовать для приготовления простого салата с консервированным зеленым горошком и маринованным луком. Для заправки понадобится обычное растительное масло, а особый вкус блюду придаст лук, который предварительно нужно замариновать в уксусе, сахаре и кипятке. Такой салат можно подать как самостоятельную закуску или дополнение к мясным и рыбным блюдам.
Идея приготовления вкусного домашнего салата из фиолетовой капусты опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Синяя капуста – половина небольшого кочана
- Консервированный зеленый горошек – по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Кипяток – для маринования лука
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нужно очистить, нарезать полукольцами и переложить в миску. Добавить сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться на несколько минут.
2. Синюю капусту тонко нашинковать, посолить и хорошо размять руками, чтобы она пустила сок и стала мягче. Оставить на некоторое время.
3. Слить маринад с лука и добавить его к капусте.
4. Добавить консервированный зеленый горошек, влить масло и тщательно перемешать все ингредиенты.
5. При необходимости добавить еще соли, перемешать и подать салат к столу.
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