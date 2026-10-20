Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Синюю капусту можно использовать для приготовления простого салата с консервированным зеленым горошком и маринованным луком. Для заправки понадобится обычное растительное масло, а особый вкус блюду придаст лук, который предварительно нужно замариновать в уксусе, сахаре и кипятке. Такой салат можно подать как самостоятельную закуску или дополнение к мясным и рыбным блюдам.

Видео дня

Идея приготовления вкусного домашнего салата из фиолетовой капусты опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Синяя капуста – половина небольшого кочана

Консервированный зеленый горошек – по вкусу

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус – 1 ст.л.

Кипяток – для маринования лука

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нужно очистить, нарезать полукольцами и переложить в миску. Добавить сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться на несколько минут.

2. Синюю капусту тонко нашинковать, посолить и хорошо размять руками, чтобы она пустила сок и стала мягче. Оставить на некоторое время.

РЕКЛАМА

3. Слить маринад с лука и добавить его к капусте.

4. Добавить консервированный зеленый горошек, влить масло и тщательно перемешать все ингредиенты.

Главные истории дня

5. При необходимости добавить еще соли, перемешать и подать салат к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.