Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоОсновные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоОсновные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоНацбанк выпустил новые 2 грнУкраинцам будут "раздавать" особенные деньги: НБУ выпустил новые 2 грнИллюстрация - мальчик с плакатом Молитесь за УкраинуУкраинцам за рубежом начали выдавать важный документ: кто может его получитьКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
66
Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком
Рецепт салата из красной капусты. Источник: Создано с помощью ИИ

Синюю капусту можно использовать для приготовления простого салата с консервированным зеленым горошком и маринованным луком. Для заправки понадобится обычное растительное масло, а особый вкус блюду придаст лук, который предварительно нужно замариновать в уксусе, сахаре и кипятке. Такой салат можно подать как самостоятельную закуску или дополнение к мясным и рыбным блюдам.

Идея приготовления вкусного домашнего салата из фиолетовой капусты опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Рецепт салата из красной капусты. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Синяя капуста – половина небольшого кочана
  • Консервированный зеленый горошек – по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Кипяток – для маринования лука
  • Соль – по вкусу
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
327
"Ленивые" голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед
327
"Ленивые" голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
135
Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом
135
Полезная домашняя шаурма с фаршем и овощами: делимся легким рецептом
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
150
Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку
150
Курица, рис и сливки в одной сковороде: рецепт сытного блюда на скорую руку

Способ приготовления:

Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Маринуем лук. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

1. Лук нужно очистить, нарезать полукольцами и переложить в миску. Добавить сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться на несколько минут.

2. Синюю капусту тонко нашинковать, посолить и хорошо размять руками, чтобы она пустила сок и стала мягче. Оставить на некоторое время.

Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Нарезаем капусту. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Слить маринад с лука и добавить его к капусте.

Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Добавляем горошек. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

4. Добавить консервированный зеленый горошек, влить масло и тщательно перемешать все ингредиенты.

Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Все смешиваем. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. При необходимости добавить еще соли, перемешать и подать салат к столу.

Что приготовить из синей капусты: недорогой салат с зеленым горошком

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники

Сейчас мы готовим

Все рецепты