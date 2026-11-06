Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке

Пицца из лаваша в духовке – быстрый способ приготовить домашнее блюдо без замешивания теста и долгого ожидания. Для основы понадобятся два круглых лаваша, между которыми нужно положить слой тертого сыра. Сверху можно добавить колбасу, помидоры, кукурузу и другие любимые продукты. В разогретой духовке такая пицца готовится примерно 10 минут, поэтому рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи.

Идея приготовления домашней пиццы из лаваша за 10 минут опубликована на странице ira.polozok в Instagram.

Ингредиенты:

Круглый лаваш – 2 шт.

Кетчуп – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Колбаса – по вкусу

Помидоры – по вкусу

Кукуруза – по вкусу

Способ приготовления:

1. Застелите противень пергаментом и выложите один круглый лаваш.

2. Натрите твердый сыр на крупной терке и равномерно распределите часть по поверхности.

3. Накройте первый лаваш вторым. Благодаря слою сыра между ними основа будет держаться вместе.

4. Верхний лаваш смажьте кетчупом, оставляя небольшие отступы от краев.

5. Колбасу нарежьте небольшими кусочками, помидоры – кружочками или дольками.

6. Выложите начинку на основу и добавьте кукурузу.

7. Сверху щедро посыпьте тертым сыром.

8. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут. Когда сыр расплавится, а края лаваша станут хрустящими, пиццу можно доставать.

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