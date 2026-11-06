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Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
348
Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке
Рецепт вкусной пиццы из лаваша. Источник: Создано с помощью ИИ

Пицца из лаваша в духовке – быстрый способ приготовить домашнее блюдо без замешивания теста и долгого ожидания. Для основы понадобятся два круглых лаваша, между которыми нужно положить слой тертого сыра. Сверху можно добавить колбасу, помидоры, кукурузу и другие любимые продукты. В разогретой духовке такая пицца готовится примерно 10 минут, поэтому рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи.

Идея приготовления домашней пиццы из лаваша за 10 минут опубликована на странице ira.polozok в Instagram.

Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке

Рецепт пиццы из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице ira.polozok в Instagram

Ингредиенты:

  • Круглый лаваш – 2 шт.
  • Кетчуп – по вкусу
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Колбаса – по вкусу
  • Помидоры – по вкусу
  • Кукуруза – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке

На лаваш добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице ira.polozok в Instagram

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1. Застелите противень пергаментом и выложите один круглый лаваш.

2. Натрите твердый сыр на крупной терке и равномерно распределите часть по поверхности.

3. Накройте первый лаваш вторым. Благодаря слою сыра между ними основа будет держаться вместе.

Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице ira.polozok в Instagram

4. Верхний лаваш смажьте кетчупом, оставляя небольшие отступы от краев.

5. Колбасу нарежьте небольшими кусочками, помидоры – кружочками или дольками.

Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке

Добавляем сыр сверху. Источник: Скриншот поста на странице ira.polozok в Instagram

6. Выложите начинку на основу и добавьте кукурузу.

7. Сверху щедро посыпьте тертым сыром.

8. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут. Когда сыр расплавится, а края лаваша станут хрустящими, пиццу можно доставать.

Что приготовить, когда нет времени: домашняя пицца из лаваша в духовке

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице ira.polozok в Instagram

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