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Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
87
Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами
Рецепт вкусного майонезного салата на Новый год. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Планируя меню на Новый год, стоит обратить внимание на салаты, которые легко приготовить из привычных продуктов. Один из таких вариантов – блюдо с куриным филе, шампиньонами, яйцами и маринованными огурцами. Обжаренные грибы и курица делают салат сытным, а зернистая горчица придает ему выразительный вкус. Для заправки можно использовать майонез или греческий йогурт.

Идея приготовления праздничного салата на Новый год опубликована на странице smirnova inessa в Instagram.

Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами

Рецепт салата на Новый год. Источник: Скриншот поста на странице smirnova inessa в Instagram

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – по вкусу
  • Куриное филе – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Маринованные огурцы – по вкусу
  • Яйца – по вкусу
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Майонез или греческий йогурт – для заправки
  • Горчица в зернах – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль и молотый черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами

Смешиваем ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице smirnova inessa в Instagram

1. Шампиньоны нарежьте кусочками. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите грибы, добавьте специи и обжарьте до готовности.

2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте отдельно до мягкости и золотистого цвета.

Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами

Добавляем зелень. Источник: Скриншот поста на странице smirnova inessa в Instagram

3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности и золотистой корочки.

4. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте.

5. Маринованные огурцы нарежьте соломкой, а зеленый лук мелко порубите.

Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице smirnova inessa в Instagram

6. Переложите все подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте зеленый лук, соль, черный перец, майонез или греческий йогурт и зернистую горчицу.

7. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась между ингредиентами.

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