Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами

Планируя меню на Новый год, стоит обратить внимание на салаты, которые легко приготовить из привычных продуктов. Один из таких вариантов – блюдо с куриным филе, шампиньонами, яйцами и маринованными огурцами. Обжаренные грибы и курица делают салат сытным, а зернистая горчица придает ему выразительный вкус. Для заправки можно использовать майонез или греческий йогурт.

Идея приготовления праздничного салата на Новый год опубликована на странице smirnova inessa в Instagram.

Ингредиенты:

Шампиньоны – по вкусу

Куриное филе – по вкусу

Лук – по вкусу

Маринованные огурцы – по вкусу

Яйца – по вкусу

Зеленый лук – по вкусу

Майонез или греческий йогурт – для заправки

Горчица в зернах – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарежьте кусочками. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите грибы, добавьте специи и обжарьте до готовности.

2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте отдельно до мягкости и золотистого цвета.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности и золотистой корочки.

4. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте.

5. Маринованные огурцы нарежьте соломкой, а зеленый лук мелко порубите.

6. Переложите все подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте зеленый лук, соль, черный перец, майонез или греческий йогурт и зернистую горчицу.

Главные истории дня

7. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась между ингредиентами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий