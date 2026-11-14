Что приготовить на Новый год: рецепт сытного салата с курицей и шампиньонами
Планируя меню на Новый год, стоит обратить внимание на салаты, которые легко приготовить из привычных продуктов. Один из таких вариантов – блюдо с куриным филе, шампиньонами, яйцами и маринованными огурцами. Обжаренные грибы и курица делают салат сытным, а зернистая горчица придает ему выразительный вкус. Для заправки можно использовать майонез или греческий йогурт.
Идея приготовления праздничного салата на Новый год опубликована на странице smirnova inessa в Instagram.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – по вкусу
- Куриное филе – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Маринованные огурцы – по вкусу
- Яйца – по вкусу
- Зеленый лук – по вкусу
- Майонез или греческий йогурт – для заправки
- Горчица в зернах – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарежьте кусочками. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите грибы, добавьте специи и обжарьте до готовности.
2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте отдельно до мягкости и золотистого цвета.
3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности и золотистой корочки.
4. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте.
5. Маринованные огурцы нарежьте соломкой, а зеленый лук мелко порубите.
6. Переложите все подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте зеленый лук, соль, черный перец, майонез или греческий йогурт и зернистую горчицу.
7. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась между ингредиентами.
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