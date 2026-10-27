Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной
Куриные желудки можно приготовить с нежной подливой на основе домашней сметаны, лука и моркови. Чтобы субпродукты стали мягкими, их сначала отваривают, а затем тушат с овощами и сметанным соусом. Такое блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре и подходит для сытного домашнего обеда.
Идея приготовления тушеных куриных желудочков к картофелю на обед опубликована на странице tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриные желудки, очищенные – количество по необходимости
- Лук – по вкусу
- Морковь – по вкусу
- Домашняя сметана – по вкусу
- Сливочное масло – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Душистый перец горошком – по вкусу
- Лавровый лист – по вкусу
- Картофель – для пюре
Способ приготовления:
1. Тщательно промойте очищенные куриные желудки. Залейте их кипятком на 10 минут, после чего слейте воду.
2. Переложите желудки в кастрюлю, залейте чистой водой и поставьте на огонь. Добавьте соль, несколько горошин душистого перца и лавровый лист.
3. Варите желудки примерно 1,5 часа, пока они не станут мягкими. Готовые субпродукты достаньте из кастрюли, а бульон оставьте для соуса.
4. Нарежьте желудки небольшими полосками. Лук очистите и измельчите, а морковь натрите или нарежьте тонкими кусочками.
5. Обжарьте лук и морковь на сковороде до мягкости. Добавьте куриные желудки и сливочное масло, перемешайте и готовьте еще 10-15 минут.
6. Добавьте домашнюю сметану и немного бульона, в котором варились желудки. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 20-30 минут. При необходимости добавьте немного бульона, чтобы соус не был слишком густым.
7. Для гарнира почистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте по желанию сливочное масло и разомните картофель до однородного пюре.
8. Подавайте горячие куриные желудки со сметанной подливой вместе с картофельным пюре.
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