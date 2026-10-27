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Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
93
Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной
Как вкусно потушить куриные желудочки к картошке. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные желудки можно приготовить с нежной подливой на основе домашней сметаны, лука и моркови. Чтобы субпродукты стали мягкими, их сначала отваривают, а затем тушат с овощами и сметанным соусом. Такое блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре и подходит для сытного домашнего обеда.

Идея приготовления тушеных куриных желудочков к картофелю на обед опубликована на странице tsarlova n в Instagram.

Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной

Рецепт тушеных желудочков к картофелю. Источник: Скриншот поста на странице tsarlova n в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриные желудки, очищенные – количество по необходимости
  • Лук – по вкусу
  • Морковь – по вкусу
  • Домашняя сметана – по вкусу
  • Сливочное масло – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Душистый перец горошком – по вкусу
  • Лавровый лист – по вкусу
  • Картофель – для пюре
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Способ приготовления:

Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной

Отвариваем желудочки. Источник: Скриншот поста на странице tsarlova n в Instagram

1. Тщательно промойте очищенные куриные желудки. Залейте их кипятком на 10 минут, после чего слейте воду.

2. Переложите желудки в кастрюлю, залейте чистой водой и поставьте на огонь. Добавьте соль, несколько горошин душистого перца и лавровый лист.

Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной

Готовим зажарку. Источник: Скриншот поста на странице tsarlova n в Instagram

3. Варите желудки примерно 1,5 часа, пока они не станут мягкими. Готовые субпродукты достаньте из кастрюли, а бульон оставьте для соуса.

4. Нарежьте желудки небольшими полосками. Лук очистите и измельчите, а морковь натрите или нарежьте тонкими кусочками.

Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной

Добавляем бульон к желудочкам. Источник: Скриншот поста на странице tsarlova n в Instagram

5. Обжарьте лук и морковь на сковороде до мягкости. Добавьте куриные желудки и сливочное масло, перемешайте и готовьте еще 10-15 минут.

6. Добавьте домашнюю сметану и немного бульона, в котором варились желудки. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 20-30 минут. При необходимости добавьте немного бульона, чтобы соус не был слишком густым.

Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной

Добавляем сметану. Источник: Скриншот поста на странице tsarlova n в Instagram

7. Для гарнира почистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте по желанию сливочное масло и разомните картофель до однородного пюре.

8. Подавайте горячие куриные желудки со сметанной подливой вместе с картофельным пюре.

Что приготовить на обед: куриные желудки с луком, морковью и сметаной

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице tsarlova n в Instagram

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