Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами
Крем-суп с курицей и овощами станет отличным вариантом для сытного домашнего обеда. Для его приготовления понадобятся куриное филе бедра, картофель, морковь, лук и помидоры. Особый вкус блюду придает небольшой кусочек лимона, который добавляют во время приготовления. Овощи вместе с бульоном измельчают блендером, а курицу разбирают на волокна и возвращают в суп. Подавать его можно с хрустящими гренками и семенами.
Идея приготовления питательного куриного супа с овощами на обед опубликована на странице tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе бедра
- Синий лук
- Морковь
- Картофель
- Помидоры
- Сладкий перец – по желанию
- Лимон – небольшой кусочек
- Вода – 1,1 л
- Соль, черный перец и любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте овощи, очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте все овощи небольшими кусочками.
2. Выложите овощи в кастрюлю, добавьте куриное филе бедра, соль, перец и любимые специи. Положите небольшой кусочек лимона.
3. Залейте ингредиенты 1,1 л воды. Готовьте на умеренном огне под крышкой, пока курица полностью не приготовится, а овощи не станут мягкими.
4. Достаньте куриное мясо из кастрюли и разберите его на волокна с помощью двух вилок.
5. Выньте кусочек лимона, а овощи вместе с бульоном измельчите блендером до однородной консистенции. Если суп получился слишком густым, можно добавить немного горячей воды.
6. Верните курицу в суп, перемешайте и при необходимости добавьте еще соли и специй.
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