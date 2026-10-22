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Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
78
Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами
Рецепт нежного крем-супа на обед. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Крем-суп с курицей и овощами станет отличным вариантом для сытного домашнего обеда. Для его приготовления понадобятся куриное филе бедра, картофель, морковь, лук и помидоры. Особый вкус блюду придает небольшой кусочек лимона, который добавляют во время приготовления. Овощи вместе с бульоном измельчают блендером, а курицу разбирают на волокна и возвращают в суп. Подавать его можно с хрустящими гренками и семенами.

Идея приготовления питательного куриного супа с овощами на обед опубликована на странице tsukatnata в Instagram.

Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами

Рецепт сытного супа на обед. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе бедра
  • Синий лук
  • Морковь
  • Картофель
  • Помидоры
  • Сладкий перец – по желанию
  • Лимон – небольшой кусочек
  • Вода – 1,1 л
  • Соль, черный перец и любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами

Выкладываем овощи в кастрюлю. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

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1. Помойте овощи, очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте все овощи небольшими кусочками.

2. Выложите овощи в кастрюлю, добавьте куриное филе бедра, соль, перец и любимые специи. Положите небольшой кусочек лимона.

Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами

Добавляем курицу. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

3. Залейте ингредиенты 1,1 л воды. Готовьте на умеренном огне под крышкой, пока курица полностью не приготовится, а овощи не станут мягкими.

Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами

Накрываем крышкой. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

4. Достаньте куриное мясо из кастрюли и разберите его на волокна с помощью двух вилок.

Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами

Взбиваем массу. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

5. Выньте кусочек лимона, а овощи вместе с бульоном измельчите блендером до однородной консистенции. Если суп получился слишком густым, можно добавить немного горячей воды.

6. Верните курицу в суп, перемешайте и при необходимости добавьте еще соли и специй.

Что приготовить на обед: нежный суп-пюре с курицей и овощами

Готовый суп. Источник: Скриншот поста на странице tsukatnata в Instagram

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