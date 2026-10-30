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Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
108
Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами
Рецепт сытного салата с картофелем и тунцом. Источник: Getty Images

Салат с тунцом, картофелем и яйцами – сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или быстрый ужин. К консервированной рыбе добавляют отварные овощи, свежий и маринованные огурцы, красный лук и зелень. Вместо майонеза используют заправку из греческого йогурта и зернистой горчицы. Она придает салату нежную консистенцию и легкую пикантность.

Идея приготовления сытного салата с картофелем и тунцом опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Рецепт салата с картофелем и тунцом. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Консервированный тунец – 80 г
  • Синий лук – ½ шт.
  • Маринованные огурцы – 2 шт.
  • Свежий огурец – 1 шт. или по вкусу
  • Петрушка и укроп – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
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Для заправки:

  • Греческий йогурт – 3 ст.л.
  • Зернистая горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Добавляем огурцы в йогурт. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

1. Картофель помойте и сварите до мягкости. Яйцо отварите вкрутую. Дайте продуктам остыть, после чего очистите их.

2. Картофель и яйцо нарежьте небольшими кубиками. Свежий и маринованные огурцы также измельчите. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кусочками.

Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Добавляем яйца и тунец. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

3. Подготовьте тунец. Слейте лишнюю жидкость из консервов и разделите рыбу вилкой на небольшие кусочки.

Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Добавляем лук. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

4. В отдельной миске соедините греческий йогурт и зернистую горчицу. Перемешайте до однородности.

5. Выложите в глубокую миску картофель, яйцо, тунец, огурцы и лук. Добавьте измельченные петрушку и укроп.

Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Все перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

6. Заправьте блюдо. Добавьте йогуртовую смесь, посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

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