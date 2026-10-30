Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Салат с тунцом, картофелем и яйцами – сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или быстрый ужин. К консервированной рыбе добавляют отварные овощи, свежий и маринованные огурцы, красный лук и зелень. Вместо майонеза используют заправку из греческого йогурта и зернистой горчицы. Она придает салату нежную консистенцию и легкую пикантность.

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Идея приготовления сытного салата с картофелем и тунцом опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Консервированный тунец – 80 г

Синий лук – ½ шт.

Маринованные огурцы – 2 шт.

Свежий огурец – 1 шт. или по вкусу

Петрушка и укроп – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Для заправки:

Греческий йогурт – 3 ст.л.

Зернистая горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и сварите до мягкости. Яйцо отварите вкрутую. Дайте продуктам остыть, после чего очистите их.

2. Картофель и яйцо нарежьте небольшими кубиками. Свежий и маринованные огурцы также измельчите. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кусочками.

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3. Подготовьте тунец. Слейте лишнюю жидкость из консервов и разделите рыбу вилкой на небольшие кусочки.

4. В отдельной миске соедините греческий йогурт и зернистую горчицу. Перемешайте до однородности.

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5. Выложите в глубокую миску картофель, яйцо, тунец, огурцы и лук. Добавьте измельченные петрушку и укроп.

6. Заправьте блюдо. Добавьте йогуртовую смесь, посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

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