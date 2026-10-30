Что приготовить на обед: сытный салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами
Салат с тунцом, картофелем и яйцами – сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или быстрый ужин. К консервированной рыбе добавляют отварные овощи, свежий и маринованные огурцы, красный лук и зелень. Вместо майонеза используют заправку из греческого йогурта и зернистой горчицы. Она придает салату нежную консистенцию и легкую пикантность.
Идея приготовления сытного салата с картофелем и тунцом опубликована на странице blahodyr в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Консервированный тунец – 80 г
- Синий лук – ½ шт.
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Свежий огурец – 1 шт. или по вкусу
- Петрушка и укроп – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Для заправки:
- Греческий йогурт – 3 ст.л.
- Зернистая горчица – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Картофель помойте и сварите до мягкости. Яйцо отварите вкрутую. Дайте продуктам остыть, после чего очистите их.
2. Картофель и яйцо нарежьте небольшими кубиками. Свежий и маринованные огурцы также измельчите. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кусочками.
3. Подготовьте тунец. Слейте лишнюю жидкость из консервов и разделите рыбу вилкой на небольшие кусочки.
4. В отдельной миске соедините греческий йогурт и зернистую горчицу. Перемешайте до однородности.
5. Выложите в глубокую миску картофель, яйцо, тунец, огурцы и лук. Добавьте измельченные петрушку и укроп.
6. Заправьте блюдо. Добавьте йогуртовую смесь, посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
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