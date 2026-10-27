Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью
Если остался вареный картофель или хочется приготовить что-то необычное из обычных продуктов, попробуйте картофельные лепешки с сыром и зеленью. Тесто замешивают на основе картофельного пюре, а затем обжаривают на сковороде до золотистой корочки. Благодаря твердому сыру, укропу и петрушке лепешки получаются ароматными и нежными внутри.
Идея приготовления картофельных лепешек с сыром и зеленью опубликована на странице svitlana foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 600-700 г
- Твердый сыр – 100-120 г
- Мука – 190-200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 5 г
- Петрушка – 10 г
- Укроп – 10 г
- Соль – примерно ½ ч. л. или по вкусу
- Сливочное масло – 30-40 г
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Очистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и тщательно разомните картофель толкушкой, чтобы не осталось комочков. Дайте пюре немного остыть.
2. Натрите твердый сыр на терке. Петрушку и укроп мелко нарежьте.
3. Добавьте в картофельное пюре яйцо, натертый сыр, измельченную зелень, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое тесто. Не добавляйте всю муку сразу: ее количество зависит от влажности картофеля.
4. Разделите тесто на 8-10 примерно одинаковых частей. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждую часть в тонкую лепешку.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте лепешки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри. При необходимости уменьшите огонь, чтобы они равномерно прожарились.
6. Горячие лепешки смажьте сливочным маслом. Подавайте сразу или после остывания.
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