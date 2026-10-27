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Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
36
Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью
Рецепт картофельных лепешек. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если остался вареный картофель или хочется приготовить что-то необычное из обычных продуктов, попробуйте картофельные лепешки с сыром и зеленью. Тесто замешивают на основе картофельного пюре, а затем обжаривают на сковороде до золотистой корочки. Благодаря твердому сыру, укропу и петрушке лепешки получаются ароматными и нежными внутри.

Идея приготовления картофельных лепешек с сыром и зеленью опубликована на странице svitlana foodblog в Instagram.

Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью

Рецепт тонких картофельных лепешек. Источник: Скриншот поста на странице svitlana foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 600-700 г
  • Твердый сыр – 100-120 г
  • Мука – 190-200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Петрушка – 10 г
  • Укроп – 10 г
  • Соль – примерно ½ ч. л. или по вкусу
  • Сливочное масло – 30-40 г
  • Масло – для жарки
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Способ приготовления:

Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью

Разминаем картофель. Источник: Скриншот поста на странице svitlana foodblog в Instagram

1. Очистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и тщательно разомните картофель толкушкой, чтобы не осталось комочков. Дайте пюре немного остыть.

2. Натрите твердый сыр на терке. Петрушку и укроп мелко нарежьте.

Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью

Готовим картофельное тесто. Источник: Скриншот поста на странице svitlana foodblog в Instagram

3. Добавьте в картофельное пюре яйцо, натертый сыр, измельченную зелень, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое тесто. Не добавляйте всю муку сразу: ее количество зависит от влажности картофеля.

Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью

Нарезаем тесто на части. Источник: Скриншот поста на странице svitlana foodblog в Instagram

4. Разделите тесто на 8-10 примерно одинаковых частей. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждую часть в тонкую лепешку.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте лепешки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри. При необходимости уменьшите огонь, чтобы они равномерно прожарились.

Что приготовить на перекус: картофельные лепешки с сыром и зеленью

Готовые лепешки. Источник: Скриншот поста на странице svitlana foodblog в Instagram

6. Горячие лепешки смажьте сливочным маслом. Подавайте сразу или после остывания.

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