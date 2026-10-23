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Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
120
Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов
Рецепт нежных творожных блинчиков. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если хочется приготовить на завтрак что-нибудь несладкое, можно сделать нежные блинчики из кисломолочного творога, твердого сыра и зелени. Тесто замешивается без дрожжей, а небольшие блинчики быстро обжариваются на сковороде до золотистой корочки. Натуральный йогурт делает консистенцию нежнее, а зелень добавляет свежий аромат. Подавать блюдо можно со сметаной или йогуртом.

Идея приготовления сырных блинчиков с зеленью опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов

Рецепт сырных блинчиков. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог 5% – 250 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Натуральный йогурт – 150 г
  • Твердый сыр – 80 г
  • Цельнозерновая мука – 60 г
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов

Готовим творожное тесто. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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1. Твердый сыр натрите на терке. Зелень помойте, обсушите и мелко нарежьте. Для рецепта подойдут укроп, петрушка или зеленый лук.

2. В глубокой миске соедините кисломолочный творог, яйца и натуральный йогурт. Тщательно перемешайте, разминая творожные комочки вилкой.

3. Добавьте натертый твердый сыр, зелень и соль. Всыпьте цельнозерновую муку и перемешайте до однородной массы. Тесто должно быть густым, чтобы оладьи держали форму на сковороде.

Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов

Жарим оладьи. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на небольшом огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. При необходимости слегка смажьте поверхность сковороды маслом.

5. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. Осторожно переворачивайте их, когда нижняя сторона достаточно подрумянится.

6. Подавайте сырные оладьи теплыми со сметаной или натуральным йогуртом.

Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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