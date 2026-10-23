Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов

Если хочется приготовить на завтрак что-нибудь несладкое, можно сделать нежные блинчики из кисломолочного творога, твердого сыра и зелени. Тесто замешивается без дрожжей, а небольшие блинчики быстро обжариваются на сковороде до золотистой корочки. Натуральный йогурт делает консистенцию нежнее, а зелень добавляет свежий аромат. Подавать блюдо можно со сметаной или йогуртом.

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Идея приготовления сырных блинчиков с зеленью опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог 5% – 250 г

Яйца – 2 шт.

Натуральный йогурт – 150 г

Твердый сыр – 80 г

Цельнозерновая мука – 60 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите на терке. Зелень помойте, обсушите и мелко нарежьте. Для рецепта подойдут укроп, петрушка или зеленый лук.

2. В глубокой миске соедините кисломолочный творог, яйца и натуральный йогурт. Тщательно перемешайте, разминая творожные комочки вилкой.

3. Добавьте натертый твердый сыр, зелень и соль. Всыпьте цельнозерновую муку и перемешайте до однородной массы. Тесто должно быть густым, чтобы оладьи держали форму на сковороде.

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4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на небольшом огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. При необходимости слегка смажьте поверхность сковороды маслом.

5. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. Осторожно переворачивайте их, когда нижняя сторона достаточно подрумянится.

6. Подавайте сырные оладьи теплыми со сметаной или натуральным йогуртом.

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