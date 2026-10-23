Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов
Если хочется приготовить на завтрак что-нибудь несладкое, можно сделать нежные блинчики из кисломолочного творога, твердого сыра и зелени. Тесто замешивается без дрожжей, а небольшие блинчики быстро обжариваются на сковороде до золотистой корочки. Натуральный йогурт делает консистенцию нежнее, а зелень добавляет свежий аромат. Подавать блюдо можно со сметаной или йогуртом.
Идея приготовления сырных блинчиков с зеленью опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог 5% – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Натуральный йогурт – 150 г
- Твердый сыр – 80 г
- Цельнозерновая мука – 60 г
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натрите на терке. Зелень помойте, обсушите и мелко нарежьте. Для рецепта подойдут укроп, петрушка или зеленый лук.
2. В глубокой миске соедините кисломолочный творог, яйца и натуральный йогурт. Тщательно перемешайте, разминая творожные комочки вилкой.
3. Добавьте натертый твердый сыр, зелень и соль. Всыпьте цельнозерновую муку и перемешайте до однородной массы. Тесто должно быть густым, чтобы оладьи держали форму на сковороде.
4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на небольшом огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. При необходимости слегка смажьте поверхность сковороды маслом.
5. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. Осторожно переворачивайте их, когда нижняя сторона достаточно подрумянится.
6. Подавайте сырные оладьи теплыми со сметаной или натуральным йогуртом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!