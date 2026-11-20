Шакшука с охотничьими колбасками – сытный завтрак из яиц, томатов, болгарского перца и ароматных специй. Основа блюда – матбуха, густой овощной соус с луком, чесноком и помидорами, в котором готовятся яйца. Охотничьи колбаски делают шакшуку еще питательнее, а зира, паприка и кориандр добавляют ей пряный аромат. Все готовится на одной сковороде примерно за 30 минут, а подавать блюдо лучше всего со свежей зеленью и поджаренным хлебом.

Идея приготовления идеальной шакшуки на завтрак опубликована на странице valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Свежие томаты или томаты в собственном соку – 350-400 г

Чеснок – 3 зубчика

Охотничьи колбаски – по желанию

Зира – примерно 1 ч.л.

Паприка – примерно 1 ч.л.

Кориандр – примерно 1 ч.л.

Перец чили – по желанию

Соль – по вкусу

Сахар – щепотка

Растительное масло – для жарки

Для подачи:

Свежая зелень, желательно кинза

Поджаренный хлеб

Сыр – по желанию

Греческий йогурт – по желанию

Харисса, хумус или тахини – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте матбуху – густую томатную основу для шакшуки. Лук и болгарский перец нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко измельчите. Если используете охотничьи колбаски, нарежьте их кружочками или небольшими кусочками.

2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Сначала обжарьте лук в течение 1-2 минут, затем добавьте охотничьи колбаски и готовьте еще несколько минут.

3. Всыпьте зиру, паприку, кориандр и по желанию перец чили. Прогрейте специи вместе с остальными ингредиентами, чтобы они раскрыли свой аромат. Добавьте чеснок и болгарский перец, перемешайте и обжаривайте еще несколько минут.

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4. Выложите в сковороду томаты, посолите и добавьте щепотку сахара. Перемешайте и тушите примерно 10 минут, пока соус не станет густым.

5. Ложкой сделайте в томатной основе небольшие углубления. Каждое яйцо сначала разбейте в отдельную небольшую емкость, а затем осторожно перелейте в подготовленную лунку. Так будет легче убрать кусочек скорлупы, если он случайно попадет в яйцо.

6. С помощью ложки немного растяните белок вокруг желтка, чтобы он быстрее приготовился, а середина осталась жидкой. Готовьте на небольшом огне еще 4-6 минут. При желании можно воспользоваться кулинарной горелкой, чтобы довести белок до готовности. Можно также накрыть сковороду крышкой, но важно следить, чтобы желтки не пережарились.

7. Готовую шакшуку посыпьте большим количеством свежей зелени. Подавайте горячей с поджаренным хрустящим хлебом. При желании добавьте тертый сыр, греческий йогурт, хариссу, хумус или тахини.

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