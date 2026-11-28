Что приготовить на праздничный стол: салат "Бунито" с куриным филе и сыром
Салат "Бунито" сочетает нежное куриное филе, пикантную морковь по-корейски, твердый сыр и яйца. Ингредиенты выкладывают слоями и смазывают майонезом, благодаря чему блюдо получается сочным и хорошо держит форму. Верхний слой из тертых желтков придает салату аппетитный вид. Перед подачей его стоит оставить в холодильнике минимум на час, чтобы все слои пропитались.
Идея приготовления салата "Бунито" с курицей опубликована на странице olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 250 г
- Яйца – 3 шт.
- Морковь по-корейски – 120-150 г
- Твердый сыр – 70-100 г
- Майонез – по вкусу
- Соль – для варки курицы
Способ приготовления:
1. Куриное филе положите в кастрюлю с подсоленной водой и варите примерно 20 минут до готовности. Достаньте мясо, дайте ему остыть, а затем разберите на волокна.
2. Выложите курицу первым слоем в салатник или на тарелку с кулинарным кольцом. Смажьте майонезом.
3. Сверху равномерно распределите морковь по-корейски и снова нанесите тонкий слой майонеза.
4. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Выложите его следующим слоем и смажьте майонезом.
5. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке, выложите поверх сыра и смажьте майонезом.
6. Желтки также натрите на мелкой терке и равномерно посыпьте ими салат.
7. Поставьте блюдо в холодильник минимум на один час, чтобы слои пропитались. Перед подачей осторожно снимите кулинарное кольцо, если использовали его.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий