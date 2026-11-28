Салат "Бунито" сочетает нежное куриное филе, пикантную морковь по-корейски, твердый сыр и яйца. Ингредиенты выкладывают слоями и смазывают майонезом, благодаря чему блюдо получается сочным и хорошо держит форму. Верхний слой из тертых желтков придает салату аппетитный вид. Перед подачей его стоит оставить в холодильнике минимум на час, чтобы все слои пропитались.

Идея приготовления салата "Бунито" с курицей опубликована на странице olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Яйца – 3 шт.

Морковь по-корейски – 120-150 г

Твердый сыр – 70-100 г

Майонез – по вкусу

Соль – для варки курицы

Способ приготовления:

1. Куриное филе положите в кастрюлю с подсоленной водой и варите примерно 20 минут до готовности. Достаньте мясо, дайте ему остыть, а затем разберите на волокна.

2. Выложите курицу первым слоем в салатник или на тарелку с кулинарным кольцом. Смажьте майонезом.

3. Сверху равномерно распределите морковь по-корейски и снова нанесите тонкий слой майонеза.

4. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Выложите его следующим слоем и смажьте майонезом.

5. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке, выложите поверх сыра и смажьте майонезом.

6. Желтки также натрите на мелкой терке и равномерно посыпьте ими салат.

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7. Поставьте блюдо в холодильник минимум на один час, чтобы слои пропитались. Перед подачей осторожно снимите кулинарное кольцо, если использовали его.

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