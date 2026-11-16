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Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
78
Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни
Рецепт салата с охотничьими колбасками. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если хочется приготовить салат с насыщенным вкусом и не проводить долгое время на кухне, попробуйте сочетать охотничьи колбаски, маринованные шампиньоны и сыр сулугуни. К ним добавляют помидоры черри и перепелиные яйца, а для заправки используют майонез. Все продукты нарезают крупными кусочками и смешивают в салатнике. Такое блюдо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с охотничьими колбасками и сыром опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Рецепт вкусного домашнего салата. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Охотничьи колбаски – 300 г
  • Сыр сулугуни – 200 г
  • Помидоры черри – 200 г
  • Маринованные шампиньоны – 1 банка
  • Перепелиные яйца – 8 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

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Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Нарезаем ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

1. Перепелиные яйца отварите до готовности, остудите и очистите.

2. Охотничьи колбаски нарежьте крупными кусочками. Помидоры черри разрежьте пополам или на несколько частей в зависимости от размера.

Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Соединяем ингредиенты в емкости. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

3. Маринованные шампиньоны при необходимости слейте от маринада и нарежьте. Сыр сулугуни также нарежьте крупными кусочками.

4. Отваренные перепелиные яйца разрежьте пополам.

Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Заправляем салат. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

5. Переложите все подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте майонез и специи по вкусу.

6. Осторожно перемешайте салат, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

7. Переложите блюдо на сервировочную тарелку. По желанию сверху добавьте еще немного сыра.

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