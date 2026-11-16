Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Если хочется приготовить салат с насыщенным вкусом и не проводить долгое время на кухне, попробуйте сочетать охотничьи колбаски, маринованные шампиньоны и сыр сулугуни. К ним добавляют помидоры черри и перепелиные яйца, а для заправки используют майонез. Все продукты нарезают крупными кусочками и смешивают в салатнике. Такое блюдо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с охотничьими колбасками и сыром опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Охотничьи колбаски – 300 г

Сыр сулугуни – 200 г

Помидоры черри – 200 г

Маринованные шампиньоны – 1 банка

Перепелиные яйца – 8 шт.

Майонез – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перепелиные яйца отварите до готовности, остудите и очистите.

2. Охотничьи колбаски нарежьте крупными кусочками. Помидоры черри разрежьте пополам или на несколько частей в зависимости от размера.

3. Маринованные шампиньоны при необходимости слейте от маринада и нарежьте. Сыр сулугуни также нарежьте крупными кусочками.

4. Отваренные перепелиные яйца разрежьте пополам.

5. Переложите все подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте майонез и специи по вкусу.

6. Осторожно перемешайте салат, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

Главные истории дня

7. Переложите блюдо на сервировочную тарелку. По желанию сверху добавьте еще немного сыра.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий