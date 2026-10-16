Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
Сырный рулет с крабовыми палочками можно приготовить для праздничного стола или домашнего застолья. Основой закуски служит запечённый корж из твёрдого сыра, моркови и яиц, а внутри скрывается начинка из плавленого сыра, чеснока и укропа. После нескольких часов в холодильнике рулет хорошо держит форму и легко нарезается порционными кусочками.
Идея приготовления нежного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты для творожного коржа:
- Твёрдый сыр – 330 г
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Морковь – 1 средняя шт.
- Смесь зелени – 1 ч.л.
- Растительное масло – для смазывания пергамента
Для начинки:
- Плавленые сырки – 3 шт.
- Крабовые палочки – 240 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Укроп – небольшой пучок
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натрите на крупной терке, а морковь — на мелкой. Переложите в миску, добавьте яйца, сметану и смесь зелени. Тщательно перемешайте до однородности.
2. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите сырно-морковную массу квадратом примерно 30 × 30 см и равномерно распределите тонким слоем.
3. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте корж около 10 минут, пока творожная масса не схватится. Достаньте из духовки и дайте немного остыть, чтобы с коржом было удобно работать.
4. Для начинки натрите плавленые сырки на крупной терке, а крабовые палочки — на мелкой. Добавьте измельчённый чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и чёрный перец.
5. Заправьте начинку майонезом по вкусу и перемешайте. Выложите её на творожный корж тонким равномерным слоем.
6. Аккуратно и плотно сверните корж в рулет. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы закуска остыла и приняла форму.
7. Перед подачей снимите пленку и нарежьте рулет на порционные кусочки.
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