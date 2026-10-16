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Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 279
Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
Рецепт рулета с крабовыми палочками. Источник: Создано с помощью ИИ

Сырный рулет с крабовыми палочками можно приготовить для праздничного стола или домашнего застолья. Основой закуски служит запечённый корж из твёрдого сыра, моркови и яиц, а внутри скрывается начинка из плавленого сыра, чеснока и укропа. После нескольких часов в холодильнике рулет хорошо держит форму и легко нарезается порционными кусочками.

Идея приготовления нежного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью

Рецепт крабового рулета. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

Ингредиенты для творожного коржа:

  • Твёрдый сыр – 330 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Морковь – 1 средняя шт.
  • Смесь зелени – 1 ч.л.
  • Растительное масло – для смазывания пергамента

Для начинки:

  • Плавленые сырки – 3 шт.
  • Крабовые палочки – 240 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Укроп – небольшой пучок
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью

Смешиваем ингредиенты для основы. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

1. Твердый сыр натрите на крупной терке, а морковь — на мелкой. Переложите в миску, добавьте яйца, сметану и смесь зелени. Тщательно перемешайте до однородности.

2. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите сырно-морковную массу квадратом примерно 30 × 30 см и равномерно распределите тонким слоем.

Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью

Выкладываем массу на противень. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

3. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте корж около 10 минут, пока творожная масса не схватится. Достаньте из духовки и дайте немного остыть, чтобы с коржом было удобно работать.

4. Для начинки натрите плавленые сырки на крупной терке, а крабовые палочки — на мелкой. Добавьте измельчённый чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и чёрный перец.

5. Заправьте начинку майонезом по вкусу и перемешайте. Выложите её на творожный корж тонким равномерным слоем.

Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью

Готовый рулет. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

6. Аккуратно и плотно сверните корж в рулет. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы закуска остыла и приняла форму.

7. Перед подачей снимите пленку и нарежьте рулет на порционные кусочки.

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