Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью

Сырный рулет с крабовыми палочками можно приготовить для праздничного стола или домашнего застолья. Основой закуски служит запечённый корж из твёрдого сыра, моркови и яиц, а внутри скрывается начинка из плавленого сыра, чеснока и укропа. После нескольких часов в холодильнике рулет хорошо держит форму и легко нарезается порционными кусочками.

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Идея приготовления нежного рулета с крабовыми палочками опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты для творожного коржа:

Твёрдый сыр – 330 г

Яйца – 3 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Морковь – 1 средняя шт.

Смесь зелени – 1 ч.л.

Растительное масло – для смазывания пергамента

Для начинки:

Плавленые сырки – 3 шт.

Крабовые палочки – 240 г

Чеснок – 1 зубчик

Укроп – небольшой пучок

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите на крупной терке, а морковь — на мелкой. Переложите в миску, добавьте яйца, сметану и смесь зелени. Тщательно перемешайте до однородности.

2. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите сырно-морковную массу квадратом примерно 30 × 30 см и равномерно распределите тонким слоем.

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3. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте корж около 10 минут, пока творожная масса не схватится. Достаньте из духовки и дайте немного остыть, чтобы с коржом было удобно работать.

4. Для начинки натрите плавленые сырки на крупной терке, а крабовые палочки — на мелкой. Добавьте измельчённый чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и чёрный перец.

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5. Заправьте начинку майонезом по вкусу и перемешайте. Выложите её на творожный корж тонким равномерным слоем.

6. Аккуратно и плотно сверните корж в рулет. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы закуска остыла и приняла форму.

7. Перед подачей снимите пленку и нарежьте рулет на порционные кусочки.

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