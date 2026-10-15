Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью
Домашние вареники с картофелем станут сытным вариантом ужина, особенно если дополнить начинку грибами или печенью. Для них подойдет заварное тесто на кипятке с яйцом и маслом. Оно получается эластичным и удобным для лепки. Готовые вареники можно подать со сметаной, шкварками или жареным луком.
Идея приготовления сытных домашних вареников на ужин опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 450 г
- Кипяток – 200 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
Для начинки № 1 – картофель с грибами:
- Картофель – количество по вкусу
- Грибы – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Для начинки № 2 – картофель с печенью:
- Картофель – количество по вкусу
- Печень – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Для подачи можно использовать сметану, шкварки или жареный лук.
Способ приготовления:
1. Смешайте кипяток с солью и маслом. Вылейте смесь в муку и перемешайте. Когда масса немного остынет, добавьте яйцо и замешивайте тесто примерно 7–10 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.
2. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 40 минут.
3. Для первой начинки отварите картофель до готовности, слейте воду и разотрите его в пюре. Грибы измельчите, а лук мелко нарежьте. Обжарьте лук на масле, добавьте грибы и готовьте до испарения лишней влаги. Смешайте грибную зажарку с картофелем, посолите и поперчите.
4. Для второй начинки отварите картофель и разомните его. Печень обжарьте вместе с нарезанным луком до готовности, а затем измельчите блендером. Смешайте с картофельным пюре и приправьте по вкусу.
5. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки стаканом или формочкой. На середину каждого выложите начинку, сложите пополам и плотно зажмите края.
6. Доведите подсоленную воду до кипения, опустите в нее вареники и варите после всплытия еще несколько минут, до готовности теста и начинки. Время зависит от размера вареников и толщины теста.
7. Подавайте горячими со сметаной, шкварками или жареным луком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!