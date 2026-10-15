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Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
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Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью
Рецепт идеальных вареников на ужин. Источник: Создано с помощью ИИ

Домашние вареники с картофелем станут сытным вариантом ужина, особенно если дополнить начинку грибами или печенью. Для них подойдет заварное тесто на кипятке с яйцом и маслом. Оно получается эластичным и удобным для лепки. Готовые вареники можно подать со сметаной, шкварками или жареным луком.

Идея приготовления сытных домашних вареников на ужин опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью

Рецепт вареников на ужин. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 450 г
  • Кипяток – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Для начинки № 1 – картофель с грибами:

  • Картофель – количество по вкусу
  • Грибы – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Соль и перец – по вкусу
  • Масло – для жарки
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Для начинки № 2 – картофель с печенью:

  • Картофель – количество по вкусу
  • Печень – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Соль и перец – по вкусу
  • Масло – для жарки

Для подачи можно использовать сметану, шкварки или жареный лук.

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

1. Смешайте кипяток с солью и маслом. Вылейте смесь в муку и перемешайте. Когда масса немного остынет, добавьте яйцо и замешивайте тесто примерно 7–10 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.

2. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 40 минут.

Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью

Раскатываем тесто. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

3. Для первой начинки отварите картофель до готовности, слейте воду и разотрите его в пюре. Грибы измельчите, а лук мелко нарежьте. Обжарьте лук на масле, добавьте грибы и готовьте до испарения лишней влаги. Смешайте грибную зажарку с картофелем, посолите и поперчите.

4. Для второй начинки отварите картофель и разомните его. Печень обжарьте вместе с нарезанным луком до готовности, а затем измельчите блендером. Смешайте с картофельным пюре и приправьте по вкусу.

Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

5. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки стаканом или формочкой. На середину каждого выложите начинку, сложите пополам и плотно зажмите края.

Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью

Формируем вареники. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

6. Доведите подсоленную воду до кипения, опустите в нее вареники и варите после всплытия еще несколько минут, до готовности теста и начинки. Время зависит от размера вареников и толщины теста.

7. Подавайте горячими со сметаной, шкварками или жареным луком.

Что приготовить на ужин: домашние вареники с картошкой, грибами или печенью

Готовые вареники. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

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