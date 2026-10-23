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Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
18
Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой
Рецепт сочных митболов из фарша на ужин. Источник: Создано с помощью ИИ

Из куриного фарша можно приготовить не только обычные котлеты, но и митболы с нежной сырной начинкой. Внутрь каждого мясного шарика кладут кусочек моцареллы, а после обжаривания тушат их в томатном соусе с луком. Для соуса подойдут кетчуп, вода и небольшое количество муки. Такие митболы можно подавать на обед или ужин вместе с картофельным пюре, рисом или макаронами.

Идея приготовления сочных митболов в томатном соусе на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой

Рецепт нежных куриных митболов на ужин. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

Ингредиенты для митболов:

  • Куриный фарш – 500 г
  • Моцарелла – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Копченая паприка – 1 ч.л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Масло – 30 г
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Для томатного соуса:

  • Лук – 1 шт.
  • Детский кетчуп – 1 пачка
  • Мука – 1 ст.л.
  • Вода – 200 мл.

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой

Заправляем фарш. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

1. В миске соедините куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, соль, черный молотый перец, копченую паприку и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

2. Моцареллу нарежьте небольшими кусочками. Возьмите немного фарша, сформируйте лепешку, положите в центр кусочек сыра и заверните его внутрь.

Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой

Обжариваем митболы. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

3. Сформируйте шарик так, чтобы начинка осталась полностью закрытой. Так же приготовьте остальные митболы.

4. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте мясные шарики со всех сторон до золотистой корочки. Переложите их на тарелку.

Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой

Добавляем митболы в сковороду. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

5. Лук очистите и мелко нарежьте. На той же сковороде обжарьте его до прозрачности. Добавьте муку и перемешайте, чтобы не осталось комочков.

6. Влейте воду, добавьте кетчуп и тщательно перемешайте соус до однородности. Доведите его до легкого кипения.

7. Верните митболы в сковороду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10-15 минут, до полной готовности куриного фарша.

Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

8. При необходимости проверьте самую большую шарик, разрезав его: мясо внутри не должно оставаться розовым.

9. Подавайте митболы горячими вместе с томатным соусом и любимым гарниром. После разрезания внутри будет нежная расплавленная моцарелла.

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