Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой
Из куриного фарша можно приготовить не только обычные котлеты, но и митболы с нежной сырной начинкой. Внутрь каждого мясного шарика кладут кусочек моцареллы, а после обжаривания тушат их в томатном соусе с луком. Для соуса подойдут кетчуп, вода и небольшое количество муки. Такие митболы можно подавать на обед или ужин вместе с картофельным пюре, рисом или макаронами.
Идея приготовления сочных митболов в томатном соусе на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты для митболов:
- Куриный фарш – 500 г
- Моцарелла – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Панировочные сухари – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Масло – 30 г
Для томатного соуса:
- Лук – 1 шт.
- Детский кетчуп – 1 пачка
- Мука – 1 ст.л.
- Вода – 200 мл.
Способ приготовления:
1. В миске соедините куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, соль, черный молотый перец, копченую паприку и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
2. Моцареллу нарежьте небольшими кусочками. Возьмите немного фарша, сформируйте лепешку, положите в центр кусочек сыра и заверните его внутрь.
3. Сформируйте шарик так, чтобы начинка осталась полностью закрытой. Так же приготовьте остальные митболы.
4. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте мясные шарики со всех сторон до золотистой корочки. Переложите их на тарелку.
5. Лук очистите и мелко нарежьте. На той же сковороде обжарьте его до прозрачности. Добавьте муку и перемешайте, чтобы не осталось комочков.
6. Влейте воду, добавьте кетчуп и тщательно перемешайте соус до однородности. Доведите его до легкого кипения.
7. Верните митболы в сковороду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10-15 минут, до полной готовности куриного фарша.
8. При необходимости проверьте самую большую шарик, разрезав его: мясо внутри не должно оставаться розовым.
9. Подавайте митболы горячими вместе с томатным соусом и любимым гарниром. После разрезания внутри будет нежная расплавленная моцарелла.
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