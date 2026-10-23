Что приготовить на ужин из куриного фарша: митболы с сырной начинкой

Из куриного фарша можно приготовить не только обычные котлеты, но и митболы с нежной сырной начинкой. Внутрь каждого мясного шарика кладут кусочек моцареллы, а после обжаривания тушат их в томатном соусе с луком. Для соуса подойдут кетчуп, вода и небольшое количество муки. Такие митболы можно подавать на обед или ужин вместе с картофельным пюре, рисом или макаронами.

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Идея приготовления сочных митболов в томатном соусе на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты для митболов:

Куриный фарш – 500 г

Моцарелла – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Копченая паприка – 1 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Масло – 30 г

Для томатного соуса:

Лук – 1 шт.

Детский кетчуп – 1 пачка

Мука – 1 ст.л.

Вода – 200 мл.

Способ приготовления:

1. В миске соедините куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, соль, черный молотый перец, копченую паприку и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

2. Моцареллу нарежьте небольшими кусочками. Возьмите немного фарша, сформируйте лепешку, положите в центр кусочек сыра и заверните его внутрь.

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3. Сформируйте шарик так, чтобы начинка осталась полностью закрытой. Так же приготовьте остальные митболы.

4. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте мясные шарики со всех сторон до золотистой корочки. Переложите их на тарелку.

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5. Лук очистите и мелко нарежьте. На той же сковороде обжарьте его до прозрачности. Добавьте муку и перемешайте, чтобы не осталось комочков.

6. Влейте воду, добавьте кетчуп и тщательно перемешайте соус до однородности. Доведите его до легкого кипения.

7. Верните митболы в сковороду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10-15 минут, до полной готовности куриного фарша.

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8. При необходимости проверьте самую большую шарик, разрезав его: мясо внутри не должно оставаться розовым.

9. Подавайте митболы горячими вместе с томатным соусом и любимым гарниром. После разрезания внутри будет нежная расплавленная моцарелла.

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