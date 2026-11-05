Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Тушеный картофель с куриным филе и плавленым сыром станет удачным вариантом для сытного ужина. Блюдо готовится в одной кастрюле, поэтому не придется тратить много времени на отдельные гарниры. Благодаря плавленому сыру получается нежный сливочный соус, который хорошо сочетается с мягким картофелем и сочным мясом. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля на ужин опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Куриное филе – 400 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Вода – 1,5 стакана

Плавленый сыр – 150 г

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Выложите на разогретую сковороду или в кастрюлю с толстым дном и обжарьте до легкой золотистой корочки. Добавьте соль и специи.

2. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Добавьте овощи к курице, перемешайте и тушите под крышкой несколько минут.

3. Картофель очистите и нарежьте кусочками среднего размера. Переложите к мясу с овощами.

4. Влейте воду, добавьте немного соли и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне, пока картофель почти не станет мягким.

5. Добавьте плавленый сыр и осторожно перемешайте, чтобы он равномерно распределился в блюде.

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6. Оставьте на огне еще примерно на 5 минут, чтобы сыр расплавился, а соус стал однородным. Подавайте картофель горячим.

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