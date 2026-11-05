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Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
855
Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе
Как приготовить вкусную тушеную картошку на ужин. Источник: gettyimages.com

Тушеный картофель с куриным филе и плавленым сыром станет удачным вариантом для сытного ужина. Блюдо готовится в одной кастрюле, поэтому не придется тратить много времени на отдельные гарниры. Благодаря плавленому сыру получается нежный сливочный соус, который хорошо сочетается с мягким картофелем и сочным мясом. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля на ужин опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Рецепт сытного тушеного картофеля на ужин. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 6 шт.
  • Куриное филе – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Вода – 1,5 стакана
  • Плавленый сыр – 150 г
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Обжариваем курицу. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Выложите на разогретую сковороду или в кастрюлю с толстым дном и обжарьте до легкой золотистой корочки. Добавьте соль и специи.

2. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Добавьте овощи к курице, перемешайте и тушите под крышкой несколько минут.

Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Готовим зажарку. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Картофель очистите и нарежьте кусочками среднего размера. Переложите к мясу с овощами.

Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Добавляем картофель. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

4. Влейте воду, добавьте немного соли и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне, пока картофель почти не станет мягким.

Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Добавляем воду. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Добавьте плавленый сыр и осторожно перемешайте, чтобы он равномерно распределился в блюде.

6. Оставьте на огне еще примерно на 5 минут, чтобы сыр расплавился, а соус стал однородным. Подавайте картофель горячим.

Что приготовить на ужин: картофель с куриным филе в сливочной подливе

Добавляем зелень. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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