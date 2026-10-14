Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром
Картофель с форелью под сыром — вариант полноценного ужина, для которого не нужно отдельно готовить гарнир. Рыбу запекают вместе с картофелем, луком и помидорами, а сметанный соус с чесноком и укропом придает блюду яркий вкус. В конце приготовления добавляют твёрдый сыр, чтобы сверху образовалась румяная корочка. Вместо форели можно использовать стейки сьомги.
Идея приготовления сытной рыбной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Стейки форели или семги – 500 г
- Картофель – 400 г
- Помидоры – 150 г
- Репчатый лук – 100 г
- Твёрдый сыр – 100 г
- Сметана 10% – 6 ст. л.
- Растительное масло – 1 ч. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Свежий укроп – по вкусу
- Сушеная зелень – по вкусу
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте сметану с измельченным чесноком, мелко нарезанным укропом, солью и черным перцем. Перемешайте до однородной консистенции.
2. Отварите картофель до полуготовности, при необходимости остудите и нарежьте кружочками.
3. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите картофель ровным слоем и смажьте частью сметанного соуса.
4. Лук нарежьте кольцами и выложите поверх картофеля.
5. Стейки форели посолите, поперчите и выложите на лук. Полейте рыбу оставшимся соусом.
6. Поставьте форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 30 минут. Ориентируйтесь на готовность рыбы.
7. Натрите твёрдый сыр, помидоры нарежьте кружочками. Достаньте форму из духовки, посыпьте блюдо сыром, сверху выложите помидоры и добавьте сушеную зелень.
8. Верните запеканку в духовку ещё на 15 минут, чтобы сыр расплавился и образовалась румяная корочка.
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