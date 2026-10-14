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Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром
Рецепт сытной рыбной запеканки на ужин. Источник: Создано с помощью ИИ

Картофель с форелью под сыром — вариант полноценного ужина, для которого не нужно отдельно готовить гарнир. Рыбу запекают вместе с картофелем, луком и помидорами, а сметанный соус с чесноком и укропом придает блюду яркий вкус. В конце приготовления добавляют твёрдый сыр, чтобы сверху образовалась румяная корочка. Вместо форели можно использовать стейки сьомги.

Идея приготовления сытной рыбной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Рецепт ужина с картофелем и сыром. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Стейки форели или семги – 500 г
  • Картофель – 400 г
  • Помидоры – 150 г
  • Репчатый лук – 100 г
  • Твёрдый сыр – 100 г
  • Сметана 10% – 6 ст. л.
  • Растительное масло – 1 ч. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Свежий укроп – по вкусу
  • Сушеная зелень – по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Смазываем картофель соусом. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

1. Смешайте сметану с измельченным чесноком, мелко нарезанным укропом, солью и черным перцем. Перемешайте до однородной консистенции.

2. Отварите картофель до полуготовности, при необходимости остудите и нарежьте кружочками.

Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Добавляем рыбу. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите картофель ровным слоем и смажьте частью сметанного соуса.

4. Лук нарежьте кольцами и выложите поверх картофеля.

Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

5. Стейки форели посолите, поперчите и выложите на лук. Полейте рыбу оставшимся соусом.

6. Поставьте форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 30 минут. Ориентируйтесь на готовность рыбы.

Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Добавляем помидоры. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

7. Натрите твёрдый сыр, помидоры нарежьте кружочками. Достаньте форму из духовки, посыпьте блюдо сыром, сверху выложите помидоры и добавьте сушеную зелень.

8. Верните запеканку в духовку ещё на 15 минут, чтобы сыр расплавился и образовалась румяная корочка.

Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

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