Что приготовить на ужин из картофеля и рыбы: рецепт запеканки под сыром

Картофель с форелью под сыром — вариант полноценного ужина, для которого не нужно отдельно готовить гарнир. Рыбу запекают вместе с картофелем, луком и помидорами, а сметанный соус с чесноком и укропом придает блюду яркий вкус. В конце приготовления добавляют твёрдый сыр, чтобы сверху образовалась румяная корочка. Вместо форели можно использовать стейки сьомги.

Видео дня

Идея приготовления сытной рыбной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Стейки форели или семги – 500 г

Картофель – 400 г

Помидоры – 150 г

Репчатый лук – 100 г

Твёрдый сыр – 100 г

Сметана 10% – 6 ст. л.

Растительное масло – 1 ч. л.

Чеснок – 2 зубчика

Свежий укроп – по вкусу

Сушеная зелень – по вкусу

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану с измельченным чесноком, мелко нарезанным укропом, солью и черным перцем. Перемешайте до однородной консистенции.

2. Отварите картофель до полуготовности, при необходимости остудите и нарежьте кружочками.

РЕКЛАМА

3. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите картофель ровным слоем и смажьте частью сметанного соуса.

4. Лук нарежьте кольцами и выложите поверх картофеля.

5. Стейки форели посолите, поперчите и выложите на лук. Полейте рыбу оставшимся соусом.

6. Поставьте форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 30 минут. Ориентируйтесь на готовность рыбы.

Главные истории дня

7. Натрите твёрдый сыр, помидоры нарежьте кружочками. Достаньте форму из духовки, посыпьте блюдо сыром, сверху выложите помидоры и добавьте сушеную зелень.

8. Верните запеканку в духовку ещё на 15 минут, чтобы сыр расплавился и образовалась румяная корочка.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.