Что приготовить на ужин из курицы: филе в пряном соусе по простому рецепту
Куриное филе можно приготовить не только с привычными специями, но и дополнить насыщенным соусом из томатной пасты, сливок и молотых орехов кешью. Имбирь, карри, корица и кориандр придают блюду выразительный аромат, а греческий йогурт помогает сделать курицу нежной. Сначала мясо маринуют с лимонным соком и чесноком, затем обжаривают до золотистой корочки и тушат в соусе. Такая курица хорошо сочетается с отварным рисом и подходит для домашнего ужина.
Идея приготовления сочного куриного филе к рису на вечер опубликована на странице nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты для курицы:
- Куриное филе – 2 шт.
- Лимонный сок – 2 ст.л.
- Масло – 2 ст. л.
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Греческий йогурт – 100 г
- Имбирь, паприка, красный перец и карри – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сливочное масло – для жарки
Для соуса:
- Сливочное масло – 30 г
- Томатная паста – 70 г
- Кешью – 50 г
- Сливки жирностью от 20% – 150 г
- Вода – 150 мл.
- Корица, имбирь и кориандр – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Для подачи понадобится отварной рис
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте порционными кусочками. Чеснок измельчите и смешайте с лимонным соком, маслом, греческим йогуртом, солью, паприкой, имбирем, красным перцем и карри.
2. Добавьте курицу в маринад и тщательно перемешайте, чтобы смесь покрыла каждый кусочек. Накройте посуду и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
3. На сковороде растопите немного сливочного масла. Выложите курицу и обжарьте с обеих сторон примерно по 5 минут, до золотистой корочки. При необходимости готовьте партиями, чтобы кусочки равномерно подрумянились.
4. На другой сковороде растопите 30 г сливочного масла. Добавьте томатную пасту, молотые кешью, корицу, имбирь, кориандр и соль. Влейте воду и перемешайте до однородности.
5. Переложите обжаренную курицу в соус. Накройте крышкой и тушите примерно 7 минут, чтобы мясо пропиталось специями.
6. Сливки подогрейте отдельно, не доводя до кипения, и влейте в соус. Перемешайте и прогрейте блюдо еще немного на слабом огне, не допуская интенсивного кипения.
7. Подавайте курицу горячей вместе с отварным рисом, полив его соусом со сковороды.
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