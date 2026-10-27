Что приготовить на ужин из курицы: филе в пряном соусе по простому рецепту

Куриное филе можно приготовить не только с привычными специями, но и дополнить насыщенным соусом из томатной пасты, сливок и молотых орехов кешью. Имбирь, карри, корица и кориандр придают блюду выразительный аромат, а греческий йогурт помогает сделать курицу нежной. Сначала мясо маринуют с лимонным соком и чесноком, затем обжаривают до золотистой корочки и тушат в соусе. Такая курица хорошо сочетается с отварным рисом и подходит для домашнего ужина.

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Идея приготовления сочного куриного филе к рису на вечер опубликована на странице nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты для курицы:

Куриное филе – 2 шт.

Лимонный сок – 2 ст.л.

Масло – 2 ст. л.

Чеснок – 4-5 зубчиков

Греческий йогурт – 100 г

Имбирь, паприка, красный перец и карри – по вкусу

Соль – по вкусу

Сливочное масло – для жарки

Для соуса:

Сливочное масло – 30 г

Томатная паста – 70 г

Кешью – 50 г

Сливки жирностью от 20% – 150 г

Вода – 150 мл.

Корица, имбирь и кориандр – по вкусу

Соль – по вкусу

Для подачи понадобится отварной рис

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте порционными кусочками. Чеснок измельчите и смешайте с лимонным соком, маслом, греческим йогуртом, солью, паприкой, имбирем, красным перцем и карри.

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2. Добавьте курицу в маринад и тщательно перемешайте, чтобы смесь покрыла каждый кусочек. Накройте посуду и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

3. На сковороде растопите немного сливочного масла. Выложите курицу и обжарьте с обеих сторон примерно по 5 минут, до золотистой корочки. При необходимости готовьте партиями, чтобы кусочки равномерно подрумянились.

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4. На другой сковороде растопите 30 г сливочного масла. Добавьте томатную пасту, молотые кешью, корицу, имбирь, кориандр и соль. Влейте воду и перемешайте до однородности.

5. Переложите обжаренную курицу в соус. Накройте крышкой и тушите примерно 7 минут, чтобы мясо пропиталось специями.

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6. Сливки подогрейте отдельно, не доводя до кипения, и влейте в соус. Перемешайте и прогрейте блюдо еще немного на слабом огне, не допуская интенсивного кипения.

7. Подавайте курицу горячей вместе с отварным рисом, полив его соусом со сковороды.

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