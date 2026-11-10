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Что приготовить на ужин из куриного филе: рецепт белой лазаньи с сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
534
Что приготовить на ужин из куриного филе: рецепт белой лазаньи с сыром
Рецепт сытной лазаньи на ужин. Источник: freepik.com

Белая лазанья с курицей и шпинатом – сытное блюдо для семейного ужина, которое готовят без традиционного томатного соуса. Вместо него используют нежный молочный соус с пармезаном, который пропитывает листы пасты и объединяет все ингредиенты. Для начинки обжаривают куриное филе с шампиньонами, луком, чесноком и шпинатом. Сверху лазанью посыпают моцареллой и запекают до золотистой сырной корочки.

Идея приготовления вкусной сытной лазаньи для ужина опубликована на странице rationfit ua в Instagram.

Что приготовить на ужин из куриного филе: рецепт белой лазаньи с сыром

Как приготовить лазанью на ужин. Источник: Скриншот поста на странице rationfit ua в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 450 г
  • Листы лазаньи без предварительной варки – 170 г
  • Молоко – 480 мл.
  • Бульон – 400 мл
  • Мука – 30 г
  • Лук – 100 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Шампиньоны – 150 г
  • Шпинат – 170 г
  • Масло – 10 г
  • Пармезан – 30 г
  • Моцарелла – 100 г
  • Базилик – по вкусу
  • Орегано – по вкусу
  • Мускатный орех – по вкусу
  • Соль и перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из куриного филе: рецепт белой лазаньи с сыром

Готовим начинку. Источник: Создано с помощью ИИ

1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Разогрейте половину масла на сковороде и обжарьте мясо до полной готовности. Переложите курицу на отдельную тарелку.

2. На той же сковороде разогрейте оставшееся масло. Добавьте мелко нарезанный лук, измельченный чеснок и нарезанные шампиньоны. Готовьте примерно 5 минут, периодически помешивая. Затем добавьте шпинат, готовую курицу, базилик, орегано, мускатный орех, соль и перец. Перемешайте начинку.

3. Для соуса в отдельной кастрюле смешайте холодное молоко, бульон и муку. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Что приготовить на ужин из куриного филе: рецепт белой лазаньи с сыром

Готовим соус. Источник: Создано с помощью ИИ

4. Поставьте на небольшой огонь и нагревайте 5-7 минут, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. В конце добавьте тертый пармезан.

5. Форму для запекания размером примерно 23 × 30 см слегка смажьте соусом. Выложите листы лазаньи, часть куриной начинки, немного моцареллы и снова полейте соусом.

Что приготовить на ужин из куриного филе: рецепт белой лазаньи с сыром

Выкладываем все в форму. Источник: Создано с помощью ИИ

6. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть соус с моцареллой.

7. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 35 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут, чтобы листы пасты стали мягкими, а верх подрумянился.

8. Готовую лазанью достаньте из духовки и оставьте на 10 минут, чтобы слои стабилизировались. После этого нарежьте на восемь порций и подавайте к столу.

Что приготовить на ужин из куриного филе: рецепт белой лазаньи с сыром

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице rationfit ua в Instagram

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