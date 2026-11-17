Булгур с курицей и овощами – удобный вариант ужина, для которого не нужно отдельно готовить гарнир и мясо. Крупа тушится вместе с куриным филе, луком, морковью и помидорами, поэтому хорошо впитывает вкусы других ингредиентов. В конце приготовления добавляют сливки, которые делают блюдо нежнее. В результате получается сытный ужин, который можно приготовить на одной сковороде.

Идея приготовления вкусного булгура с курицей и овощами опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

Куриное филе – 250 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 1-2 шт.

Булгур – 120 г

Вода – 260 мл.

Сливки – 70 мл.

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите мясо и обжарьте до легкой золотистой корочки. Добавьте соль и специи, перемешайте.

2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, а помидоры нарежьте небольшими кусочками. Добавьте овощи к курице и готовьте несколько минут, периодически помешивая.

3. Булгур промойте под проточной водой и всыпьте к курице с овощами. Перемешайте, чтобы крупа равномерно распределилась между ингредиентами.

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4. Влейте воду, при необходимости добавьте еще соли и специй.

5. Доведите смесь до кипения, накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 10-12 минут, пока булгур не впитает основную часть жидкости.

6. Влейте сливки, перемешайте и оставьте блюдо на огне еще на 2 минуты.

7. В конце посыпьте булгур измельченной зеленью. Подавайте горячим.

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