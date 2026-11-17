Что приготовить из булгура: добавляем курицу, овощи и сливки
Булгур с курицей и овощами – удобный вариант ужина, для которого не нужно отдельно готовить гарнир и мясо. Крупа тушится вместе с куриным филе, луком, морковью и помидорами, поэтому хорошо впитывает вкусы других ингредиентов. В конце приготовления добавляют сливки, которые делают блюдо нежнее. В результате получается сытный ужин, который можно приготовить на одной сковороде.
Идея приготовления вкусного булгура с курицей и овощами опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты (на 2-3 порции):
- Куриное филе – 250 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 1-2 шт.
- Булгур – 120 г
- Вода – 260 мл.
- Сливки – 70 мл.
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите мясо и обжарьте до легкой золотистой корочки. Добавьте соль и специи, перемешайте.
2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, а помидоры нарежьте небольшими кусочками. Добавьте овощи к курице и готовьте несколько минут, периодически помешивая.
3. Булгур промойте под проточной водой и всыпьте к курице с овощами. Перемешайте, чтобы крупа равномерно распределилась между ингредиентами.
4. Влейте воду, при необходимости добавьте еще соли и специй.
5. Доведите смесь до кипения, накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 10-12 минут, пока булгур не впитает основную часть жидкости.
6. Влейте сливки, перемешайте и оставьте блюдо на огне еще на 2 минуты.
7. В конце посыпьте булгур измельченной зеленью. Подавайте горячим.
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