Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Если в холодильнике есть свекла и соленые огурцы, из них можно приготовить простой салат на каждый день. К овощам добавляют обжаренный до золотистого цвета лук, а для заправки используют майонез или сметану. Ингредиенты хорошо сочетаются между собой, а на подготовку понадобится совсем немного времени. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.

Идея приготовления вкусного салата из свеклы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Соленые огурцы – 2 шт.

Лук – 1 средняя

Майонез или сметана – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или небольшими кусочками.

2. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и обжарьте лук до легкой золотистости. Снимите с огня и дайте немного остыть.

3. Свеклу отварите или запеките до готовности, остудите и очистите. Натрите ее на крупной терке.

4. Квашеные огурцы также натрите на терке. При необходимости слегка отожмите лишнюю жидкость.

5. Переложите свеклу и огурцы в салатник, добавьте обжаренный лук.

6. Заправьте майонезом или сметаной и тщательно перемешайте.

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