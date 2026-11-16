Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком
Если в холодильнике есть свекла и соленые огурцы, из них можно приготовить простой салат на каждый день. К овощам добавляют обжаренный до золотистого цвета лук, а для заправки используют майонез или сметану. Ингредиенты хорошо сочетаются между собой, а на подготовку понадобится совсем немного времени. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.
Идея приготовления вкусного салата из свеклы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Соленые огурцы – 2 шт.
- Лук – 1 средняя
- Майонез или сметана – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или небольшими кусочками.
2. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и обжарьте лук до легкой золотистости. Снимите с огня и дайте немного остыть.
3. Свеклу отварите или запеките до готовности, остудите и очистите. Натрите ее на крупной терке.
4. Квашеные огурцы также натрите на терке. При необходимости слегка отожмите лишнюю жидкость.
5. Переложите свеклу и огурцы в салатник, добавьте обжаренный лук.
6. Заправьте майонезом или сметаной и тщательно перемешайте.
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