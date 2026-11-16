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Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
732
Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком
Какой вкусный салат приготовить из свеклы. Источник: freepik.com

Если в холодильнике есть свекла и соленые огурцы, из них можно приготовить простой салат на каждый день. К овощам добавляют обжаренный до золотистого цвета лук, а для заправки используют майонез или сметану. Ингредиенты хорошо сочетаются между собой, а на подготовку понадобится совсем немного времени. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.

Идея приготовления вкусного салата из свеклы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Какой вкусный салат приготовить из свеклы. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Свекла – 2 шт.
  • Соленые огурцы – 2 шт.
  • Лук – 1 средняя
  • Майонез или сметана – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Жарим лук. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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1. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или небольшими кусочками.

2. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и обжарьте лук до легкой золотистости. Снимите с огня и дайте немного остыть.

Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Натираем свеклу. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Свеклу отварите или запеките до готовности, остудите и очистите. Натрите ее на крупной терке.

4. Квашеные огурцы также натрите на терке. При необходимости слегка отожмите лишнюю жидкость.

Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Соединяем остальные ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Переложите свеклу и огурцы в салатник, добавьте обжаренный лук.

6. Заправьте майонезом или сметаной и тщательно перемешайте.

Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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