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Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,3 т.
Рецепт блюда
Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Мясной фарш – идеальная основа для вкусных котлет, а также сочных "конвертиков" с сыром и овощами. 

Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами

Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных конвертиков из фарша, с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

  • 300 г фарша
  • 2 ст. л. сливочного сыра
  • ветчина/колбаса
  • помидор
  • моцарелла
  • соль, перец

Способ приготовления: 

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1. Фарш выкладываем на пергамент и разравниваем в пласт.

Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами

Фарш для блюда

2. Одну половину смазываем сливочным сыром и выкладываем на нее ветчину, помидор, сыр. Солим, перчим и заворачиваем, как на видео. Посыпаем сыром.

Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами

Начинка для блюда

3. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 30 минут или в мультипечь при 190С на 20-25 минут.

Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами

Готовое блюдо

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