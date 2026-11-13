Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами

Мясной фарш – идеальная основа для вкусных котлет, а также сочных "конвертиков" с сыром и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных конвертиков из фарша, с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

300 г фарша

2 ст. л. сливочного сыра

ветчина/колбаса

помидор

моцарелла

соль, перец

Способ приготовления:

1. Фарш выкладываем на пергамент и разравниваем в пласт.

2. Одну половину смазываем сливочным сыром и выкладываем на нее ветчину, помидор, сыр. Солим, перчим и заворачиваем, как на видео. Посыпаем сыром.

3. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 30 минут или в мультипечь при 190С на 20-25 минут.

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