Что приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорами
Мясной фарш – идеальная основа для вкусных котлет, а также сочных "конвертиков" с сыром и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных конвертиков из фарша, с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- 300 г фарша
- 2 ст. л. сливочного сыра
- ветчина/колбаса
- помидор
- моцарелла
- соль, перец
Способ приготовления:
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1. Фарш выкладываем на пергамент и разравниваем в пласт.
2. Одну половину смазываем сливочным сыром и выкладываем на нее ветчину, помидор, сыр. Солим, перчим и заворачиваем, как на видео. Посыпаем сыром.
3. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 30 минут или в мультипечь при 190С на 20-25 минут.
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