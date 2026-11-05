Что приготовить из фарша и гречки на обед: рецепт нежных гречаников
Гречаники сочетают мясной фарш с вареной гречкой, поэтому получаются сытными и хорошо подходят для домашнего обеда. В основу добавляют обжаренные лук и морковь, яйца и манку, после чего формируют небольшие котлеты. Их можно подрумянить на сковороде или запечь в духовке, а затем потушить в томатно-сливочном соусе. Благодаря подливе гречаники становятся мягче и приобретают насыщенный вкус.
Идея приготовления сочных домашних гречаников на обед опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Мясной фарш – 550 г
- Вареная гречка – 400 г
- Лук – 1 шт. для фарша
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Манка – примерно 100 г
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Сливки – для соуса
- Вода – для соуса
- Соль и любимые специи – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сварите гречку. Промойте крупу и отварите до готовности. Оставьте немного остыть.
2. Приготовьте овощную зажарку. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.
3. Сделайте основу для гречаников. В большой миске смешайте фарш, вареную гречку, овощную зажарку, яйца и манку. Добавьте соль и специи, тщательно перемешайте. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы манка немного набухла.
4. Сформируйте котлеты. Влажными руками сделайте небольшие гречаники примерно одинакового размера.
5. Подрумяньте гречаники. Обжарьте их на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. При желании вместо этого выложите котлеты в форму для запекания.
6. Приготовьте соус. Смешайте томатную пасту со сливками и водой до однородности. Отрегулируйте количество жидкости так, чтобы соус мог покрыть гречаники.
7. Доведите блюдо до готовности. Залейте гречаники соусом и тушите под крышкой или запекайте в духовке примерно 30 минут. Убедитесь, что фарш внутри полностью приготовился.
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