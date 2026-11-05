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Что приготовить из фарша и гречки на обед: рецепт нежных гречаников

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
5,0 т.
Что приготовить из фарша и гречки на обед: рецепт нежных гречаников
Рецепт сытных гречаников на обед. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Гречаники сочетают мясной фарш с вареной гречкой, поэтому получаются сытными и хорошо подходят для домашнего обеда. В основу добавляют обжаренные лук и морковь, яйца и манку, после чего формируют небольшие котлеты. Их можно подрумянить на сковороде или запечь в духовке, а затем потушить в томатно-сливочном соусе. Благодаря подливе гречаники становятся мягче и приобретают насыщенный вкус.

Идея приготовления сочных домашних гречаников на обед опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Что приготовить из фарша и гречки на обед: рецепт нежных гречаников

Рецепт сытных гречаников на обед. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

Ингредиенты:

  • Мясной фарш – 550 г
  • Вареная гречка – 400 г
  • Лук – 1 шт. для фарша
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Манка – примерно 100 г
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Сливки – для соуса
  • Вода – для соуса
  • Соль и любимые специи – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:

Что приготовить из фарша и гречки на обед: рецепт нежных гречаников

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

1. Сварите гречку. Промойте крупу и отварите до готовности. Оставьте немного остыть.

2. Приготовьте овощную зажарку. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.

3. Сделайте основу для гречаников. В большой миске смешайте фарш, вареную гречку, овощную зажарку, яйца и манку. Добавьте соль и специи, тщательно перемешайте. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы манка немного набухла.

Что приготовить из фарша и гречки на обед: рецепт нежных гречаников

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

4. Сформируйте котлеты. Влажными руками сделайте небольшие гречаники примерно одинакового размера.

5. Подрумяньте гречаники. Обжарьте их на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. При желании вместо этого выложите котлеты в форму для запекания.

6. Приготовьте соус. Смешайте томатную пасту со сливками и водой до однородности. Отрегулируйте количество жидкости так, чтобы соус мог покрыть гречаники.

Что приготовить из фарша и гречки на обед: рецепт нежных гречаников

Готовые гречаники. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

7. Доведите блюдо до готовности. Залейте гречаники соусом и тушите под крышкой или запекайте в духовке примерно 30 минут. Убедитесь, что фарш внутри полностью приготовился.

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