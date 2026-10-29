Что приготовить из тыквы без духовки: рецепт красивого слоеного десерта
Тыкву можно использовать не только для каши, супа или выпечки, но и для нежного десерта, который не нужно запекать. Для приготовления понадобятся тыквенное пюре, сметана, желатин и готовое желе. Цитрусовая цедра добавляет приятный аромат, а два слоя создают аппетитный вид. Десерт готовят заранее и оставляют в холодильнике на ночь, чтобы он хорошо застыл.
Идея приготовления нежного тыквенного десерта без выпечки опубликована на странице valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты для нижнего слоя:
- Желе – 1 упаковка
- Кипяток – 250 мл.
Для тыквенного слоя:
- Тыквенное пюре – 500 г
- Сметана 20% – 300 г
- Сахар – 100 г
- Цедра лимона или апельсина – с 2 плодов
- Желатин – 20 г
- Вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Высыпьте порошок желе в емкость, залейте 250 мл. кипятка и перемешайте до полного растворения. Дайте смеси остыть, перелейте в форму и поставьте в холодильник до полного застывания.
2. Залейте желатин 100 мл холодной воды и оставьте примерно на 15 минут, чтобы он набух.
3. В глубокой миске смешайте тыквенное пюре, сметану, сахар и мелко натертую цедру лимона или апельсина. Перемешайте до однородности.
4. Набухший желатин осторожно растопите в микроволновой печи короткими импульсами, каждый раз проверяя его состояние. Не доводите до кипения. Дайте немного остыть, а затем тонкой струйкой влейте в тыквенную массу, постоянно перемешивая.
5. Когда нижний слой желе полностью застынет, осторожно вылейте сверху тыквенную смесь. Разровняйте поверхность и поставьте форму в холодильник на ночь.
6. Перед подачей проверьте, полностью ли застыл десерт. Нарежьте его порционными кусочками и выложите на тарелки.
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