Гречневую крупу можно использовать не только для приготовления обычного гарнира, но и для сытной запеканки с курицей. В этом рецепте ее сочетают с кабачком и обжаренным куриным филе, а сверху заливают смесью из яйца, молока и сыра. Во время запекания ингредиенты соединяются, а сыр образует аппетитную румяную корочку. Блюдо готовится в духовке примерно 30 минут.

Идея приготовления сытной гречневой запеканки с курицей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Гречневая крупа – 100 г

Куриное филе – 200 г

Кабачок – 200 г

Яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 40 г

Молоко – 40 мл.

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречневую крупу промойте и отварите до готовности. Оставьте немного остыть.

2. Кабачок натрите на терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте одно яйцо, соль и специи, после чего перемешайте.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде до готовности. По желанию добавьте любимые специи.

4. Смешайте отваренную гречку с кабачковой массой. Половину этой смеси выложите в форму для запекания, равномерно распределите сверху куриное филе, а затем накройте оставшейся гречкой с кабачком.

5. Для заливки натрите сыр на терке. Добавьте молоко и второе яйцо, перемешайте до однородности.

6. Равномерно распределите сырную заливку по поверхности запеканки.

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7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30 минут, пока блюдо не схватится, а сверху не образуется румяная корочка.

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