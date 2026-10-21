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Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
48
Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой
Рецепт сытной картофельной запеканки на обед. Источник: freepik.com

Картофельная запеканка с фаршем и сыром – сытное блюдо, к которому не нужно отдельно готовить гарнир. Ее готовят из натертого картофеля, мясной начинки, яиц и сметаны, а сверху посыпают тертым сыром. Запеканка готовится в духовке примерно 40 минут и подходит как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице tanya.perchik в Instagram.

Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Рецепт сытной картофельной запеканки. Источник: Скриншот поста на странице tanya.perchik в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 6-7 шт.
  • Фарш – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Чеснок – по вкусу
  • Соль и специи – по вкусу
  • Растительное или сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

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Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Выкладываем фарш на картофель. Источник: Скриншот поста на странице tanya.perchik в Instagram

1. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить соль, перец и другие специи, перемешать. Если картофель пустил много сока, лишнюю жидкость нужно слить.

2. Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом. Выложить половину натертого картофеля и равномерно распределить по дну.

Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Добавляем оставшийся картофель. Источник: Скриншот поста на странице tanya.perchik в Instagram

3. В фарш добавить натертый лук, соль и специи. Перемешать и выложить мясную начинку поверх картофеля.

4. К оставшемуся картофелю добавить яйца, сметану, 50 г тертого сыра и измельченный чеснок. Тщательно перемешать и выложить смесь следующим слоем.

Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице tanya.perchik в Instagram

5. Сверху посыпать оставшимся сыром.

6. Поставить форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 40 минут. Готовность проверить по мягкости картофеля и полной готовности фарша.

Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Готовая запеканка. Источник: Скриншот поста на странице tanya.perchik в Instagram

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