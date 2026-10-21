Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой
Картофельная запеканка с фаршем и сыром – сытное блюдо, к которому не нужно отдельно готовить гарнир. Ее готовят из натертого картофеля, мясной начинки, яиц и сметаны, а сверху посыпают тертым сыром. Запеканка готовится в духовке примерно 40 минут и подходит как для семейного обеда, так и для ужина.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице tanya.perchik в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – 6-7 шт.
- Фарш – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Твердый сыр – 100 г
- Чеснок – по вкусу
- Соль и специи – по вкусу
- Растительное или сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить соль, перец и другие специи, перемешать. Если картофель пустил много сока, лишнюю жидкость нужно слить.
2. Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом. Выложить половину натертого картофеля и равномерно распределить по дну.
3. В фарш добавить натертый лук, соль и специи. Перемешать и выложить мясную начинку поверх картофеля.
4. К оставшемуся картофелю добавить яйца, сметану, 50 г тертого сыра и измельченный чеснок. Тщательно перемешать и выложить смесь следующим слоем.
5. Сверху посыпать оставшимся сыром.
6. Поставить форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 40 минут. Готовность проверить по мягкости картофеля и полной готовности фарша.
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