Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Картофельная запеканка с фаршем и сыром – сытное блюдо, к которому не нужно отдельно готовить гарнир. Ее готовят из натертого картофеля, мясной начинки, яиц и сметаны, а сверху посыпают тертым сыром. Запеканка готовится в духовке примерно 40 минут и подходит как для семейного обеда, так и для ужина.

Видео дня

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 6-7 шт.

Фарш – 500 г

Лук – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Твердый сыр – 100 г

Чеснок – по вкусу

Соль и специи – по вкусу

Растительное или сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить соль, перец и другие специи, перемешать. Если картофель пустил много сока, лишнюю жидкость нужно слить.

2. Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом. Выложить половину натертого картофеля и равномерно распределить по дну.

РЕКЛАМА

3. В фарш добавить натертый лук, соль и специи. Перемешать и выложить мясную начинку поверх картофеля.

4. К оставшемуся картофелю добавить яйца, сметану, 50 г тертого сыра и измельченный чеснок. Тщательно перемешать и выложить смесь следующим слоем.

5. Сверху посыпать оставшимся сыром.

6. Поставить форму в разогретую до 190 °C духовку примерно на 40 минут. Готовность проверить по мягкости картофеля и полной готовности фарша.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.