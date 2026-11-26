Картофельная запеканка с мясной начинкой станет удачным вариантом для семейного обеда. Картофель сначала запекают со специями, а затем дополняют слоем сметаны, куриным фаршем в томатном соусе и сыром. Благодаря такому сочетанию блюдо получается сочным, ароматным и покрывается аппетитной румяной корочкой. На приготовление понадобится около часа.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 600 г

Картофель – 700 г

Лук – 150 г

Масло – 20 мл.

Томатная паста – 3 ст.л.

Моцарелла и чеддер – 140 г (поровну)

Сметана – 6 ст.л.

Вода – 400 мл.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Паприка – по вкусу

Смесь специй для картофеля – по вкусу

Смесь специй для мяса – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистить и нарезать дольками. Добавить соль, черный молотый перец, паприку и смесь специй для картофеля. Перемешать, чтобы специи равномерно распределились, а затем выложить картофель в один слой в форму для запекания.

2. Влить к картофелю примерно 100 мл кипятка и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Пока он запекается, приготовить мясную начинку.

3. Лук нарезать и обжарить на масле примерно 5 минут. Добавить куриный фарш и разбить комочки лопаткой. Посолить, поперчить, добавить паприку и смесь специй к мясу.

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4. Выложить к фаршу томатную пасту, добавить сахар и влить горячую воду. Перемешать и тушить начинку 7-8 минут, периодически помешивая.

5. Достать картофель из духовки и равномерно смазать его сметаной. Сверху распределить мясную начинку.

6. Моцареллу и чеддер натереть и смешать. Посыпать запеканку сыром и вернуть форму в духовку еще на 7-10 минут при температуре 200 градусов. Когда сыр расплавится и образует румяную корочку, блюдо можно доставать.

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