Что приготовить из картофеля и фарша: рецепт сочной запеканки под сырной корочкой
Картофельная запеканка с мясной начинкой станет удачным вариантом для семейного обеда. Картофель сначала запекают со специями, а затем дополняют слоем сметаны, куриным фаршем в томатном соусе и сыром. Благодаря такому сочетанию блюдо получается сочным, ароматным и покрывается аппетитной румяной корочкой. На приготовление понадобится около часа.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 600 г
- Картофель – 700 г
- Лук – 150 г
- Масло – 20 мл.
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Моцарелла и чеддер – 140 г (поровну)
- Сметана – 6 ст.л.
- Вода – 400 мл.
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Смесь специй для картофеля – по вкусу
- Смесь специй для мяса – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистить и нарезать дольками. Добавить соль, черный молотый перец, паприку и смесь специй для картофеля. Перемешать, чтобы специи равномерно распределились, а затем выложить картофель в один слой в форму для запекания.
2. Влить к картофелю примерно 100 мл кипятка и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Пока он запекается, приготовить мясную начинку.
3. Лук нарезать и обжарить на масле примерно 5 минут. Добавить куриный фарш и разбить комочки лопаткой. Посолить, поперчить, добавить паприку и смесь специй к мясу.
4. Выложить к фаршу томатную пасту, добавить сахар и влить горячую воду. Перемешать и тушить начинку 7-8 минут, периодически помешивая.
5. Достать картофель из духовки и равномерно смазать его сметаной. Сверху распределить мясную начинку.
6. Моцареллу и чеддер натереть и смешать. Посыпать запеканку сыром и вернуть форму в духовку еще на 7-10 минут при температуре 200 градусов. Когда сыр расплавится и образует румяную корочку, блюдо можно доставать.
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