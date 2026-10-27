Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки

Обычную картошку можно превратить в сытное блюдо, если запечь ее с шампиньонами, сливочно-грибным соусом и сыром. Для этого картофель сначала отваривают в мундире, а затем нарезают кружочками и выкладывают в форму. Сверху добавляют обжаренные грибы с луком и тертый сыр. В мультипечи блюдо готовится еще 8-10 минут, поэтому этот рецепт подойдет для домашнего ужина, когда не хочется долго стоять у плиты.

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Идея приготовления запеченного картофеля с грибами и сыром опубликована на странице cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 8 шт.

Твердый сыр – 150 г

Шампиньоны – 450 г

Лук – 1 шт.

Сливочно-грибной соус – 1 упаковка

Вода – 100 мл.

Сливочное масло или масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно помойте и отварите в кожуре до готовности. Слейте воду и оставьте остыть, после чего очистите от кожуры.

2. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Шампиньоны нарежьте ломтиками.

3. Разогрейте на сковороде сливочное масло или масло. Добавьте лук и обжарьте до мягкости. Выложите шампиньоны и готовьте, помешивая, пока они не подрумянятся.

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4. Добавьте к грибам сливочно-грибной соус и влейте воду. Перемешайте и прогрейте несколько минут, чтобы соус стал однородным.

5. Нарежьте очищенный картофель толстыми кольцами и выложите в форму, подходящую для мультипечи.

6. Равномерно распределите сверху грибной соус. Твердый сыр натрите на терке и посыпьте им картофель.

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7. Поставьте форму в мультипечь и запекайте при температуре 180 °C в течение 8-10 минут, пока сыр не расплавится и слегка не подрумянится.

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