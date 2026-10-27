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Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
9
Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки
Рецепт запеченного картофеля. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Обычную картошку можно превратить в сытное блюдо, если запечь ее с шампиньонами, сливочно-грибным соусом и сыром. Для этого картофель сначала отваривают в мундире, а затем нарезают кружочками и выкладывают в форму. Сверху добавляют обжаренные грибы с луком и тертый сыр. В мультипечи блюдо готовится еще 8-10 минут, поэтому этот рецепт подойдет для домашнего ужина, когда не хочется долго стоять у плиты.

Идея приготовления запеченного картофеля с грибами и сыром опубликована на странице cook with me at home в Instagram.

Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки

Рецепт сытного запеченного картофеля. Источник: Скриншот поста на странице cook with me at home в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 8 шт.
  • Твердый сыр – 150 г
  • Шампиньоны – 450 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливочно-грибной соус – 1 упаковка
  • Вода – 100 мл.
  • Сливочное масло или масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице cook with me at home в Instagram

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1. Картофель тщательно помойте и отварите в кожуре до готовности. Слейте воду и оставьте остыть, после чего очистите от кожуры.

2. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Шампиньоны нарежьте ломтиками.

Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки

Нарезаем картофель. Источник: Скриншот поста на странице cook with me at home в Instagram

3. Разогрейте на сковороде сливочное масло или масло. Добавьте лук и обжарьте до мягкости. Выложите шампиньоны и готовьте, помешивая, пока они не подрумянятся.

4. Добавьте к грибам сливочно-грибной соус и влейте воду. Перемешайте и прогрейте несколько минут, чтобы соус стал однородным.

Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице cook with me at home в Instagram

5. Нарежьте очищенный картофель толстыми кольцами и выложите в форму, подходящую для мультипечи.

6. Равномерно распределите сверху грибной соус. Твердый сыр натрите на терке и посыпьте им картофель.

Что приготовить из картофеля и шампиньонов: запекаем с сыром до золотистой корочки

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице cook with me at home в Instagram

7. Поставьте форму в мультипечь и запекайте при температуре 180 °C в течение 8-10 минут, пока сыр не расплавится и слегка не подрумянится.

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