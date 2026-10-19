Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами
Салат с консервированным тунцом, яйцами и свежим огурцом можно приготовить за считанные минуты, если заранее отварить яйца. Консервированная кукуруза придает легкую сладость, а красный лук делает вкус более выразительным. Особенность рецепта – заправка из майонеза, сметаны и французской горчицы в зернах, которая сочетает нежную консистенцию с легкой пикантностью. Такой салат подойдет на обед, ужин или для быстрого перекуса.
Идея приготовления вкусного салата с тунцом и яйцами опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.
Ингредиенты:
- Тунец в собственном соку – 1 банка (150-185 г)
- Консервированная кукуруза – 100 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Красный лук – ½ шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Французская горчица в зернах – 1-2 ч.л.
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурец помойте и нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца очистите и также нарежьте. Красный лук мелко нарежьте.
2. Переложите подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте консервированную кукурузу без жидкости.
3. Слейте жидкость с тунца, раздавите рыбу вилкой на небольшие кусочки и добавьте к овощам и яйцам.
4. В отдельной миске смешайте майонез, сметану и французскую горчицу в зернах. Приправьте солью и черным перцем.
5. Заправьте салат соусом и тщательно перемешайте. По желанию отрегулируйте количество горчицы и специй по вкусу.
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