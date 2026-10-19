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Блог

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович

Редактор отдела FoodOboz

Кулинария / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами

Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами
Рецепт салата с тунцом и яйцами. Источник: Создано с помощью ИИ

Салат с консервированным тунцом, яйцами и свежим огурцом можно приготовить за считанные минуты, если заранее отварить яйца. Консервированная кукуруза придает легкую сладость, а красный лук делает вкус более выразительным. Особенность рецепта – заправка из майонеза, сметаны и французской горчицы в зернах, которая сочетает нежную консистенцию с легкой пикантностью. Такой салат подойдет на обед, ужин или для быстрого перекуса.

Идея приготовления вкусного салата с тунцом и яйцами опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами

Рецепт вкусного салата с тунцом. Источник: Скриншот поста на странице cooking suzeva в Instagram

Ингредиенты:

  • Тунец в собственном соку – 1 банка (150-185 г)
  • Консервированная кукуруза – 100 г
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Красный лук – ½ шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Французская горчица в зернах – 1-2 ч.л.
  • Соль и черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами

Смешиваем все в миске. Источник: Скриншот поста на странице cooking suzeva в Instagram

1. Огурец помойте и нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца очистите и также нарежьте. Красный лук мелко нарежьте.

Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами

Готовим заправку. Источник: Скриншот поста на странице cooking suzeva в Instagram

2. Переложите подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте консервированную кукурузу без жидкости.

3. Слейте жидкость с тунца, раздавите рыбу вилкой на небольшие кусочки и добавьте к овощам и яйцам.

Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами

Заправляем салат. Источник: Скриншот поста на странице cooking suzeva в Instagram

4. В отдельной миске смешайте майонез, сметану и французскую горчицу в зернах. Приправьте солью и черным перцем.

5. Заправьте салат соусом и тщательно перемешайте. По желанию отрегулируйте количество горчицы и специй по вкусу.

Что приготовить из консервированного тунца: простой салат с огурцом и яйцами

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице cooking suzeva в Instagram

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