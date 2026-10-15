Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата
Куриные сердечки – вкусный, и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусный, сочный шашлык и отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек, с огурцами и майонезом.
Ингредиенты:
- куриные сердечки 500 г
- яйца 3 шт.
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- маринованные огурцы 3-5 шт.
- зелень (укроп, петрушка)
- майонез по вкусу
- соль, перец
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сердечки промыть, очистить и отварить (после закипания варить 30 минут). Затем остудить и нарезать соломкой.
2. Отдельно на растительном масле обжарить до мягкости лук, нарезанный перьями, затем добавить натертую морковь и готовить до готовности, остудить, вареные яйца и огурцы нарезать соломкой.
3. Добавить майонез, специи, перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!