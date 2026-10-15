Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата

Куриные сердечки – вкусный, и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусный, сочный шашлык и отбивные.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек, с огурцами и майонезом.

Ингредиенты:

куриные сердечки 500 г

яйца 3 шт.

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

маринованные огурцы 3-5 шт.

зелень (укроп, петрушка)

майонез по вкусу

соль, перец

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сердечки промыть, очистить и отварить (после закипания варить 30 минут). Затем остудить и нарезать соломкой.

2. Отдельно на растительном масле обжарить до мягкости лук, нарезанный перьями, затем добавить натертую морковь и готовить до готовности, остудить, вареные яйца и огурцы нарезать соломкой.

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3. Добавить майонез, специи, перемешать.

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