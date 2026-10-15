Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаРемонт на линии электропередачи. ИллюстрацияРоссия выбрала новые цели для ударов по энергетике Украины: что хотят уничтожить в первую очередьГенераторы на улице в Киеве. ИллюстрацияУкраинцам выделят до 300 тыс. грн на генераторы и солнечные панели: программу помощи расширилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиаУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиа"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФ"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииИллюстрация - аренда жильяМожет ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения: что нужно знать украинцам

Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 96
Рецепт салата
Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата. Источник: Сгенерировано ИИ

Куриные сердечки – вкусный, и полезный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Еще из них получится очень вкусный, сочный шашлык и отбивные.

Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата

Что приготовить из куриных сердечек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек, с огурцами и майонезом. 

Ингредиенты:

  • куриные сердечки 500 г
  • яйца 3 шт.
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • маринованные огурцы 3-5 шт.
  • зелень (укроп, петрушка)
  • майонез по вкусу
  • соль, перец
  • растительное масло для жарки
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 291
Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи
icon 291
Полезная белковая запеканка для обеда и ужина: просто рецепт блюда для всей семьи
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 264
Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером
icon 264
Хачапури без духовки: простой рецепт с сулугуни и чеддером
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 261
Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой
icon 261
Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Способ приготовления: 

1. Сердечки промыть, очистить и отварить (после закипания варить 30 минут). Затем остудить и нарезать соломкой.

Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата

Ингредиенты для салата

2. Отдельно на растительном масле обжарить до мягкости лук, нарезанный перьями, затем добавить натертую морковь и готовить до готовности, остудить, вареные яйца и огурцы нарезать соломкой.

Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата

Чем заправить салат

3. Добавить майонез, специи, перемешать.

Что приготовить из полезных куриных сердечек: рецепт вкусного и сытного салата

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
продуктысалатрецепт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты