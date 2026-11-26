Если хочется приготовить что-то интереснее обычных котлет, стоит попробовать мясные корзинки из куриного фарша. Внутрь каждой выкладывают плавленый сыр, а сверху добавляют начинку из помидоров, твердого сыра, зелени и чеснока. Во время запекания сыр плавится, а мясо остается сочным. Такое блюдо хорошо подходит для семейного ужина.

Идея приготовления мясных корзинок с сыром на ужин опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Плавленый сыр – по вкусу

Помидор – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Майонез – 2-3 ст. л.

Чеснок – по вкусу

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриный фарш посолить, добавить любимые специи и тщательно перемешать.

2. Противень застелить пергаментом. Из фарша сформировать небольшие шарики и выложить их на противень на расстоянии друг от друга. С помощью ложки сделать в каждом углубление, формируя небольшие корзинки.

3. В середину каждой заготовки положить немного плавленого сыра.

4. Помидор нарезать небольшими кусочками, твердый сыр натереть, зелень измельчить, а чеснок пропустить через пресс. Добавить майонез и хорошо перемешать все ингредиенты.

5. Распределить сырно-томатную начинку поверх плавленого сыра в каждой корзинке.

6. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Запекать до готовности мяса и появления аппетитной сырной корочки.

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