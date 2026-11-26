Что приготовить из куриного фарша на ужин: рецепт сырных мясных корзиночек
Если хочется приготовить что-то интереснее обычных котлет, стоит попробовать мясные корзинки из куриного фарша. Внутрь каждой выкладывают плавленый сыр, а сверху добавляют начинку из помидоров, твердого сыра, зелени и чеснока. Во время запекания сыр плавится, а мясо остается сочным. Такое блюдо хорошо подходит для семейного ужина.
Идея приготовления мясных корзинок с сыром на ужин опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 500 г
- Плавленый сыр – по вкусу
- Помидор – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Чеснок – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриный фарш посолить, добавить любимые специи и тщательно перемешать.
2. Противень застелить пергаментом. Из фарша сформировать небольшие шарики и выложить их на противень на расстоянии друг от друга. С помощью ложки сделать в каждом углубление, формируя небольшие корзинки.
3. В середину каждой заготовки положить немного плавленого сыра.
4. Помидор нарезать небольшими кусочками, твердый сыр натереть, зелень измельчить, а чеснок пропустить через пресс. Добавить майонез и хорошо перемешать все ингредиенты.
5. Распределить сырно-томатную начинку поверх плавленого сыра в каждой корзинке.
6. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Запекать до готовности мяса и появления аппетитной сырной корочки.
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