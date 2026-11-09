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Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
1,4 т.
Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах
Как приготовить бризоли с фаршем. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если обычные котлеты уже надоели, можно приготовить ленивые бризоли из куриного фарша в вафельных коржах. Для начинки понадобятся лук и твердый сыр, а вместо длительного формирования мясных изделий нужно лишь смазать коржи фаршем и накрыть их друг другом. Заготовки окунают в яичный кляр и обжаривают на сковороде под крышкой. Блюдо получается с румяной корочкой и сочной начинкой.

Идея приготовления ленивых бризолей из фарша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах

Как приготовить ленивые бризоли с фаршем. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Вафельные коржи – 1 упаковка
  • Куриный фарш – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Соль, черный молотый перец и специи – по вкусу
  • Масло – для жарки

Для кляра:

  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Мука – по необходимости
  • Соль – щепотка
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Способ приготовления:

Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах

Добавляем необходимые ингредиенты к фаршу. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

1. Сначала нужно подготовить начинку. Лук натереть на терке или мелко нарезать. Добавить его к куриному фаршу, посолить, поперчить и приправить специями.

2. Твердый сыр натереть на крупной терке, добавить к фаршу и хорошо перемешать.

Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах

Формируем бризоли. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Вафельный корж смазать тонким равномерным слоем мясной начинки. Накрыть вторым коржом и слегка прижать.

4. Так же подготовить остальные заготовки. Нарезать их на порционные кусочки удобного размера.

Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах

Выкладываем бризоли на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Для кляра яйца взбить с молоком и щепоткой соли. Добавить муку и перемешать до однородной консистенции. Каждый кусочек вафельного коржа с начинкой окунуть в кляр со всех сторон.

6. На сковороде разогреть небольшое количество масла. Выложить бризоли и обжаривать на среднем или слабом огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки и готовности куриного фарша.

Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

7. Подавать блюдо можно горячим, дополнив свежими овощами или любимым соусом.

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