Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах

Если обычные котлеты уже надоели, можно приготовить ленивые бризоли из куриного фарша в вафельных коржах. Для начинки понадобятся лук и твердый сыр, а вместо длительного формирования мясных изделий нужно лишь смазать коржи фаршем и накрыть их друг другом. Заготовки окунают в яичный кляр и обжаривают на сковороде под крышкой. Блюдо получается с румяной корочкой и сочной начинкой.

Идея приготовления ленивых бризолей из фарша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Вафельные коржи – 1 упаковка

Куриный фарш – 400 г

Лук – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Соль, черный молотый перец и специи – по вкусу

Масло – для жарки

Для кляра:

Яйца – 3 шт.

Молоко – 2 ст.л.

Мука – по необходимости

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить начинку. Лук натереть на терке или мелко нарезать. Добавить его к куриному фаршу, посолить, поперчить и приправить специями.

2. Твердый сыр натереть на крупной терке, добавить к фаршу и хорошо перемешать.

3. Вафельный корж смазать тонким равномерным слоем мясной начинки. Накрыть вторым коржом и слегка прижать.

4. Так же подготовить остальные заготовки. Нарезать их на порционные кусочки удобного размера.

5. Для кляра яйца взбить с молоком и щепоткой соли. Добавить муку и перемешать до однородной консистенции. Каждый кусочек вафельного коржа с начинкой окунуть в кляр со всех сторон.

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6. На сковороде разогреть небольшое количество масла. Выложить бризоли и обжаривать на среднем или слабом огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки и готовности куриного фарша.

7. Подавать блюдо можно горячим, дополнив свежими овощами или любимым соусом.

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