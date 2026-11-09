Что приготовить из куриного фарша: необычные бризоли в вафельных коржах
Если обычные котлеты уже надоели, можно приготовить ленивые бризоли из куриного фарша в вафельных коржах. Для начинки понадобятся лук и твердый сыр, а вместо длительного формирования мясных изделий нужно лишь смазать коржи фаршем и накрыть их друг другом. Заготовки окунают в яичный кляр и обжаривают на сковороде под крышкой. Блюдо получается с румяной корочкой и сочной начинкой.
Идея приготовления ленивых бризолей из фарша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи – 1 упаковка
- Куриный фарш – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Соль, черный молотый перец и специи – по вкусу
- Масло – для жарки
Для кляра:
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 2 ст.л.
- Мука – по необходимости
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить начинку. Лук натереть на терке или мелко нарезать. Добавить его к куриному фаршу, посолить, поперчить и приправить специями.
2. Твердый сыр натереть на крупной терке, добавить к фаршу и хорошо перемешать.
3. Вафельный корж смазать тонким равномерным слоем мясной начинки. Накрыть вторым коржом и слегка прижать.
4. Так же подготовить остальные заготовки. Нарезать их на порционные кусочки удобного размера.
5. Для кляра яйца взбить с молоком и щепоткой соли. Добавить муку и перемешать до однородной консистенции. Каждый кусочек вафельного коржа с начинкой окунуть в кляр со всех сторон.
6. На сковороде разогреть небольшое количество масла. Выложить бризоли и обжаривать на среднем или слабом огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки и готовности куриного фарша.
7. Подавать блюдо можно горячим, дополнив свежими овощами или любимым соусом.
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