Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой

Мясные рулетики из лаваша с куриным фаршем и сыром можно приготовить в духовке или аэрогриле примерно за 25 минут. Для начинки понадобятся куриное филе, зеленый лук и тертый сыр, а тонкий лаваш поможет сформировать аккуратные порционные кусочки. Перед запеканием их нанизывают на деревянные шпажки, благодаря чему блюдо приобретает оригинальный вид. По приведенному рецепту энергетическая ценность составляет 148 ккал на 100 г.

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Идея приготовления мясных рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Фарш из куриного филе – 400 г

Тонкий лаваш или тортилья – 100 г

Нежирный творог (35%) – 60 г

Зеленый лук – 25 г

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите куриный фарш в миску. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, соль и специи. Тщательно перемешайте начинку до однородности.

2. Разложите тонкий лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему куриную смесь, оставляя небольшой отступ от краев.

3. Плотно сверните лаваш с начинкой в рулет. Нарежьте его на порционные кусочки примерно одинаковой толщины.

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4. Осторожно нанизайте кусочки на деревянные шпажки. Если используете духовку, заранее замочите деревянные шпажки в воде, если это допускает их производитель.

5. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, или в корзину аэрогриля.

6. Запекайте при температуре 180 °C примерно 20-25 минут, до появления золотистой корочки и полной готовности куриного фарша. При необходимости время приготовления можно немного увеличить в зависимости от размера кусочков и мощности прибора.

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