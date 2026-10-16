Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНиколай ЗлочевскийВ Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в Украине"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке ДонецкаЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоПриложение «Резерв+». Фото иллюстративноеВ Украине запретят бронировать от мобилизации 100% работников: Корецкий назвал причинуОтключения электроэнергии в Украине. ИллюстрацияВ Украине значительно ужесточили графики отключения света: где действует экстренный режим и произошли аварии"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. ВидеоОтключения электроэнергии. Иллюстративное изображениеРоссия хочет оставить Киев полностью без света: энергетики раскрыли тактику обстреловИллюстрация - украинец с флагомКурортная страна изменила правила для беженцев из Украины: что будет с военнообязанными

Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 78
Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой
Рецепт быстрых рулетиков из лаваша с начинкой. Источник: Создано с помощью ИИ

Мясные рулетики из лаваша с куриным фаршем и сыром можно приготовить в духовке или аэрогриле примерно за 25 минут. Для начинки понадобятся куриное филе, зеленый лук и тертый сыр, а тонкий лаваш поможет сформировать аккуратные порционные кусочки. Перед запеканием их нанизывают на деревянные шпажки, благодаря чему блюдо приобретает оригинальный вид. По приведенному рецепту энергетическая ценность составляет 148 ккал на 100 г.

Идея приготовления мясных рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой

Рецепт рулетиков из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Фарш из куриного филе – 400 г
  • Тонкий лаваш или тортилья – 100 г
  • Нежирный творог (35%) – 60 г
  • Зеленый лук – 25 г
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой

Выкладываем начинку на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 1,3 т.
Как лепить пельмени, чтобы начинка никогда не вытекала: китайский метод
icon 1,3 т.
Как лепить пельмени, чтобы начинка никогда не вытекала: китайский метод
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 528
Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
icon 528
Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 477
Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями
icon 477
Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

1. Переложите куриный фарш в миску. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, соль и специи. Тщательно перемешайте начинку до однородности.

2. Разложите тонкий лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему куриную смесь, оставляя небольшой отступ от краев.

Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой

Нанизываем рулетики на шпажки. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. Плотно сверните лаваш с начинкой в рулет. Нарежьте его на порционные кусочки примерно одинаковой толщины.

4. Осторожно нанизайте кусочки на деревянные шпажки. Если используете духовку, заранее замочите деревянные шпажки в воде, если это допускает их производитель.

Что приготовить из куриного фарша: сочные рулетики из лаваша под золотистой корочкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

5. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, или в корзину аэрогриля.

6. Запекайте при температуре 180 °C примерно 20-25 минут, до появления золотистой корочки и полной готовности куриного фарша. При необходимости время приготовления можно немного увеличить в зависимости от размера кусочков и мощности прибора.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты