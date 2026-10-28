Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром

Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте запечь куриные гнезда с грушей и сыром камамбер. Куриный фарш остается нежным, сочная груша добавляет легкую сладость, а сыр во время запекания плавится и образует аппетитную начинку. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а само блюдо готовится в духовке примерно за 30 минут.

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Идея приготовления сочных куриных гнезд с грушей и камамбером опубликована на странице tetiana.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 600 г

Груши – 2 шт.

Сыр камамбер – 120-150 г

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите куриный фарш в глубокую миску. Добавьте яйцо, панировочные сухари, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

2. Разделите фарш на шесть примерно одинаковых частей. Сформируйте из каждой шарик, выложите на противень, застеленный пергаментом, и слегка прижмите. Посередине сделайте углубление, чтобы образовались гнезда с бортиками.

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3. Груши помойте, при необходимости удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Камамбер нарежьте небольшими кусочками.

4. В каждое куриное гнездо выложите ломтики груши, а сверху добавьте камамбер. Постарайтесь равномерно распределить начинку между всеми порциями.

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5. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте гнезда примерно 30 минут, пока куриный фарш полностью не приготовится, а сыр не расплавится. При необходимости увеличьте время приготовления в зависимости от размера порций.

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