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Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
90
Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром
Рецепт гнезд из фарша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте запечь куриные гнезда с грушей и сыром камамбер. Куриный фарш остается нежным, сочная груша добавляет легкую сладость, а сыр во время запекания плавится и образует аппетитную начинку. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а само блюдо готовится в духовке примерно за 30 минут.

Идея приготовления сочных куриных гнезд с грушей и камамбером опубликована на странице tetiana.cooks в Instagram.

Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром

Как приготовить сочные гнезда из куриного фарша. Источник: Скриншот поста на странице tetiana.cooks в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 600 г
  • Груши – 2 шт.
  • Сыр камамбер – 120-150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 3 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром

Приправляем фарш. Источник: Скриншот поста на странице tetiana.cooks в Instagram

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1. Выложите куриный фарш в глубокую миску. Добавьте яйцо, панировочные сухари, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром

Формируем гнезда. Источник: Скриншот поста на странице tetiana.cooks в Instagram

2. Разделите фарш на шесть примерно одинаковых частей. Сформируйте из каждой шарик, выложите на противень, застеленный пергаментом, и слегка прижмите. Посередине сделайте углубление, чтобы образовались гнезда с бортиками.

Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице tetiana.cooks в Instagram

3. Груши помойте, при необходимости удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Камамбер нарежьте небольшими кусочками.

4. В каждое куриное гнездо выложите ломтики груши, а сверху добавьте камамбер. Постарайтесь равномерно распределить начинку между всеми порциями.

Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице tetiana.cooks в Instagram

5. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте гнезда примерно 30 минут, пока куриный фарш полностью не приготовится, а сыр не расплавится. При необходимости увеличьте время приготовления в зависимости от размера порций.

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