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Что приготовить из куриного филе на обед: рецепт нежных отбивных

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
885
Что приготовить из куриного филе на обед: рецепт нежных отбивных
Как приготовить сочные отбивные на обед. Источник: freepik.com

Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось сочным внутри и покрывалось аппетитной золотистой корочкой. Для этого стоит попробовать луковый кляр: измельченный лук смешивают с яйцами, сметаной и мукой. В такой смеси отбивные приобретают особый аромат и хорошо прожариваются на сковороде. Это простой вариант сытного обеда, к которому можно подать любой гарнир.

Идея приготовления сочных куриных отбивных в луковом кляре опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Что приготовить из куриного филе на обед: рецепт нежных отбивных

Как приготовить сочные отбивные на обед. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 кг.
  • Лук – 450 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана 20% – 95 г
  • Мука – 90 г для кляра
  • Мука – для обваливания
  • Соль – 10 г для филе
  • Сладкая паприка – 1 ч.л.
  • Сушеный чеснок – ½ ч.л.
  • Черный молотый перец – ½ ч.л.
  • Молотый кориандр – ½ ч.л.
  • Соль – ⅓ ч.л. для кляра
  • Свежий тимьян – 1 ч.л. листочков по желанию
  • Масло – для жарки
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Способ приготовления:

Что приготовить из куриного филе на обед: рецепт нежных отбивных

Отбиваем мясо. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram

1. Нарежьте куриное филе порционными кусочками. Если отдельные части слишком толстые, разрежьте их вдоль, чтобы все отбивные были примерно одинаковой толщины.

2. В отдельной посуде смешайте соль, сладкую паприку, сушеный чеснок, черный молотый перец и кориандр. Натрите этой смесью куриное мясо и оставьте на 25–30 минут, чтобы оно пропиталось специями.

Что приготовить из куриного филе на обед: рецепт нежных отбивных

Обваливаем мясо в муке. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram

3. Для кляра измельчите лук блендером до однородной кашеобразной консистенции. Добавьте яйца, сметану, 90 г муки и соль. По желанию добавьте листочки свежего тимьяна. Тщательно перемешайте, чтобы образовалась густая однородная масса.

4. Каждый кусочек курицы сначала обваляйте в муке, а затем окуните в луковый кляр.

Что приготовить из куриного филе на обед: рецепт нежных отбивных

Окунаем в кляр. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram

5. Выкладывайте отбивные на разогретую сковороду с маслом. Жарьте на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не образуется румяная корочка, а мясо полностью не приготовится внутри.

6. Подавайте куриные отбивные горячими. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежим овощным салатом.

Что приготовить из куриного филе на обед: рецепт нежных отбивных

Готовые отбивные. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram

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