Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром

Для семейного ужина можно приготовить рубленые куриные котлеты с твердым сыром. В отличие от обычных котлет, мясо для этого блюда не нужно перемалывать в фарш: достаточно нарезать филе небольшими кубиками. К курице добавляют сметану, яйца, крахмал и натертый сыр, а затем обжаривают порционные котлетки на сковороде. Котлеты получаются нежными внутри и покрываются аппетитной золотистой корочкой.

Идея приготовления нежных рубленых котлет на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 800 г

Сметана – 3 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Кукурузный крахмал – 3 ст.л.

Твердый сыр – 120 г

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Сушеный чеснок – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кубиками.

2. Твердый сыр натереть на крупной терке.

3. В глубокой миске соединить курицу, сметану, яйца, кукурузный крахмал и натертый сыр.

4. Добавить соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Все тщательно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Оставить смесь на 15-20 минут.

5. На сковороде разогреть немного масла. Выкладывать куриную массу столовой ложкой, формируя небольшие котлетки. Обжаривать их на умеренном или слабом огне под крышкой с одной стороны, затем осторожно перевернуть.

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6. Готовить с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности куриного мяса. Подавать сеченики горячими, дополнив овощным салатом, картофельным пюре или другим любимым гарниром.

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