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Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
84
Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром
Рецепт сочных рубленых котлет из куриного филе на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Для семейного ужина можно приготовить рубленые куриные котлеты с твердым сыром. В отличие от обычных котлет, мясо для этого блюда не нужно перемалывать в фарш: достаточно нарезать филе небольшими кубиками. К курице добавляют сметану, яйца, крахмал и натертый сыр, а затем обжаривают порционные котлетки на сковороде. Котлеты получаются нежными внутри и покрываются аппетитной золотистой корочкой.

Идея приготовления нежных рубленых котлет на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром

Рецепт сочных рубленых котлет из курицы. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 800 г
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Кукурузный крахмал – 3 ст.л.
  • Твердый сыр – 120 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Сушеный чеснок – по вкусу
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

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Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром

Нарезаем мясо. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

1. Куриное филе нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кубиками.

2. Твердый сыр натереть на крупной терке.

Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром

Добавляем к филе сыр и яйца. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

3. В глубокой миске соединить курицу, сметану, яйца, кукурузный крахмал и натертый сыр.

4. Добавить соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Все тщательно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Оставить смесь на 15-20 минут.

Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром

Жарим котлеты. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

5. На сковороде разогреть немного масла. Выкладывать куриную массу столовой ложкой, формируя небольшие котлетки. Обжаривать их на умеренном или слабом огне под крышкой с одной стороны, затем осторожно перевернуть.

6. Готовить с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности куриного мяса. Подавать сеченики горячими, дополнив овощным салатом, картофельным пюре или другим любимым гарниром.

Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром

Готовые котлеты. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

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