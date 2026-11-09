Что приготовить из куриного филе на ужин: рецепт рубленых котлет с сыром
Для семейного ужина можно приготовить рубленые куриные котлеты с твердым сыром. В отличие от обычных котлет, мясо для этого блюда не нужно перемалывать в фарш: достаточно нарезать филе небольшими кубиками. К курице добавляют сметану, яйца, крахмал и натертый сыр, а затем обжаривают порционные котлетки на сковороде. Котлеты получаются нежными внутри и покрываются аппетитной золотистой корочкой.
Идея приготовления нежных рубленых котлет на ужин опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 800 г
- Сметана – 3 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
- Кукурузный крахмал – 3 ст.л.
- Твердый сыр – 120 г
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Сушеный чеснок – по вкусу
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кубиками.
2. Твердый сыр натереть на крупной терке.
3. В глубокой миске соединить курицу, сметану, яйца, кукурузный крахмал и натертый сыр.
4. Добавить соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Все тщательно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Оставить смесь на 15-20 минут.
5. На сковороде разогреть немного масла. Выкладывать куриную массу столовой ложкой, формируя небольшие котлетки. Обжаривать их на умеренном или слабом огне под крышкой с одной стороны, затем осторожно перевернуть.
6. Готовить с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности куриного мяса. Подавать сеченики горячими, дополнив овощным салатом, картофельным пюре или другим любимым гарниром.
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