Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Куриное филе с овощами на сковороде – простой вариант обеда или ужина, для которого не нужно готовить несколько отдельных блюд. Мясо тушат с луком, морковью и сладким перцем, а кетчуп и соевый соус придают блюду насыщенный вкус. Благодаря добавлению крахмала подлива становится гуще и хорошо сочетается с рисом или картофельным пюре.

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Идея приготовления филе с овощами на сковороде опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 700 г

Лук – 150 г

Морковь – 200 г

Сладкий перец – 250 г

Кетчуп – 3 ст.л.

Растительное масло – 20 г

Вода – 300 мл

Соевый соус – 100 г

Крахмал – 2 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

Паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать длинными полосками. На разогретую сковороду налить растительное масло, выложить мясо и обжарить со всех сторон до появления легкой золотистой корочки.

2. Лук нарезать полосками или полукольцами, добавить к курице и жарить, помешивая, 4-5 минут.

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3. Сладкий перец нарезать полосками, добавить к мясу с луком, перемешать и тушить под крышкой еще 5 минут.

4. Морковь нарезать соломкой и переложить в сковороду. Добавить соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку и кетчуп. Все тщательно перемешать.

5. Влить воду, накрыть крышкой и тушить примерно 7 минут.

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6. Смешать соевый соус с крахмалом до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков. Влить смесь в сковороду, хорошо перемешать и готовить еще около 7 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет, а курица полностью не приготовится.

7. Подавать горячим. Курица с овощами хорошо сочетается с отварным рисом или картофельным пюре.

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