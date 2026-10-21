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Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
72
Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом
Рецепт сочной курицы с овощами на сковороде. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе с овощами на сковороде – простой вариант обеда или ужина, для которого не нужно готовить несколько отдельных блюд. Мясо тушат с луком, морковью и сладким перцем, а кетчуп и соевый соус придают блюду насыщенный вкус. Благодаря добавлению крахмала подлива становится гуще и хорошо сочетается с рисом или картофельным пюре.

Идея приготовления филе с овощами на сковороде опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Рецепт куриного филе с овощами на сковороде. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 700 г
  • Лук – 150 г
  • Морковь – 200 г
  • Сладкий перец – 250 г
  • Кетчуп – 3 ст.л.
  • Растительное масло – 20 г
  • Вода – 300 мл
  • Соевый соус – 100 г
  • Крахмал – 2 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Черный молотый перец – 0,5 ч.л.
  • Сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
  • Паприка – 0,5 ч.л.
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Способ приготовления:

Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Обжариваем курицу. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

1. Куриное филе нарезать длинными полосками. На разогретую сковороду налить растительное масло, выложить мясо и обжарить со всех сторон до появления легкой золотистой корочки.

2. Лук нарезать полосками или полукольцами, добавить к курице и жарить, помешивая, 4-5 минут.

Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Добавляем овощи. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

3. Сладкий перец нарезать полосками, добавить к мясу с луком, перемешать и тушить под крышкой еще 5 минут.

4. Морковь нарезать соломкой и переложить в сковороду. Добавить соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку и кетчуп. Все тщательно перемешать.

Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

5. Влить воду, накрыть крышкой и тушить примерно 7 минут.

Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Тушим под крышкой. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

6. Смешать соевый соус с крахмалом до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков. Влить смесь в сковороду, хорошо перемешать и готовить еще около 7 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет, а курица полностью не приготовится.

7. Подавать горячим. Курица с овощами хорошо сочетается с отварным рисом или картофельным пюре.

Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице mil alexx в Instagram

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