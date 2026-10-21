Что приготовить из куриного филе на ужин: тушим с перцем, морковью и соевым соусом
Куриное филе с овощами на сковороде – простой вариант обеда или ужина, для которого не нужно готовить несколько отдельных блюд. Мясо тушат с луком, морковью и сладким перцем, а кетчуп и соевый соус придают блюду насыщенный вкус. Благодаря добавлению крахмала подлива становится гуще и хорошо сочетается с рисом или картофельным пюре.
Идея приготовления филе с овощами на сковороде опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 700 г
- Лук – 150 г
- Морковь – 200 г
- Сладкий перец – 250 г
- Кетчуп – 3 ст.л.
- Растительное масло – 20 г
- Вода – 300 мл
- Соевый соус – 100 г
- Крахмал – 2 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Черный молотый перец – 0,5 ч.л.
- Сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- Паприка – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать длинными полосками. На разогретую сковороду налить растительное масло, выложить мясо и обжарить со всех сторон до появления легкой золотистой корочки.
2. Лук нарезать полосками или полукольцами, добавить к курице и жарить, помешивая, 4-5 минут.
3. Сладкий перец нарезать полосками, добавить к мясу с луком, перемешать и тушить под крышкой еще 5 минут.
4. Морковь нарезать соломкой и переложить в сковороду. Добавить соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку и кетчуп. Все тщательно перемешать.
5. Влить воду, накрыть крышкой и тушить примерно 7 минут.
6. Смешать соевый соус с крахмалом до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков. Влить смесь в сковороду, хорошо перемешать и готовить еще около 7 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет, а курица полностью не приготовится.
7. Подавать горячим. Курица с овощами хорошо сочетается с отварным рисом или картофельным пюре.
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