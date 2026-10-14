Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре
Куриная печень может стать основой бюджетного и сытного блюда, если приготовить ее в кляре с луком и чесноком. Благодаря яйцу, муке и сильногазированной минеральной воде панировка получается аппетитной и румяной. Важно не пережаривать печень на сковороде, чтобы она не стала сухой. Такое блюдо можно подать на обед или ужин вместе с картофельным пюре, кашей или свежими овощами.
Идея приготовления нежных печеночных отбивных опубликована на странице anoshkinaliu в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Чеснок – несколько зубчиков
Для кляра:
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 2 средних или 1 большой
- Мука – 3 ст.л.
- Газированная минеральная вода – 50-60 мл.
- Соль – щепотка
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриную печень промойте, удалите пленки и лишние прожилки. Крупные кусочки разрежьте, чтобы они были примерно одинакового размера. При необходимости слегка отбейте печень через пищевую пленку, не повреждая ее структуру.
2. Посолите и поперчите печень. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите и добавьте к печени, равномерно распределив его по кусочкам.
3. Для кляра очистите лук и натрите на мелкой терке или измельчите блендером до кашеобразного состояния.
4. Добавьте к луку яйцо, муку, сильногазированную минеральную воду и щепотку соли. Перемешайте до однородной консистенции. Если кляр получился слишком густым, ориентируйтесь на указанное количество воды и хорошо перемешайте смесь.
5. Разогрейте сковороду с маслом. Каждый кусочек печени обмакните в кляр и выложите на сковороду.
6. Обжаривайте на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. Точное время зависит от толщины кусочков: печень должна полностью прожариться внутри, но не пересушиться.
7. Готовые отбивные выложите на тарелку. Подавайте горячими с любимым гарниром или овощным салатом.
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