Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре

Куриная печень может стать основой бюджетного и сытного блюда, если приготовить ее в кляре с луком и чесноком. Благодаря яйцу, муке и сильногазированной минеральной воде панировка получается аппетитной и румяной. Важно не пережаривать печень на сковороде, чтобы она не стала сухой. Такое блюдо можно подать на обед или ужин вместе с картофельным пюре, кашей или свежими овощами.

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Идея приготовления нежных печеночных отбивных опубликована на странице anoshkinaliu в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Чеснок – несколько зубчиков

Для кляра:

Яйцо – 1 шт.

Лук – 2 средних или 1 большой

Мука – 3 ст.л.

Газированная минеральная вода – 50-60 мл.

Соль – щепотка

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте, удалите пленки и лишние прожилки. Крупные кусочки разрежьте, чтобы они были примерно одинакового размера. При необходимости слегка отбейте печень через пищевую пленку, не повреждая ее структуру.

2. Посолите и поперчите печень. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите и добавьте к печени, равномерно распределив его по кусочкам.

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3. Для кляра очистите лук и натрите на мелкой терке или измельчите блендером до кашеобразного состояния.

4. Добавьте к луку яйцо, муку, сильногазированную минеральную воду и щепотку соли. Перемешайте до однородной консистенции. Если кляр получился слишком густым, ориентируйтесь на указанное количество воды и хорошо перемешайте смесь.

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5. Разогрейте сковороду с маслом. Каждый кусочек печени обмакните в кляр и выложите на сковороду.

6. Обжаривайте на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. Точное время зависит от толщины кусочков: печень должна полностью прожариться внутри, но не пересушиться.

7. Готовые отбивные выложите на тарелку. Подавайте горячими с любимым гарниром или овощным салатом.

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