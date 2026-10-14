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Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре
Рецепт отбивных из печени. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриная печень может стать основой бюджетного и сытного блюда, если приготовить ее в кляре с луком и чесноком. Благодаря яйцу, муке и сильногазированной минеральной воде панировка получается аппетитной и румяной. Важно не пережаривать печень на сковороде, чтобы она не стала сухой. Такое блюдо можно подать на обед или ужин вместе с картофельным пюре, кашей или свежими овощами.

Идея приготовления нежных печеночных отбивных опубликована на странице anoshkinaliu в Instagram.

Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре

Рецепт отбивных из печени. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Чеснок – несколько зубчиков

Для кляра:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 2 средних или 1 большой
  • Мука – 3 ст.л.
  • Газированная минеральная вода – 50-60 мл.
  • Соль – щепотка
  • Масло – для жарки
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Способ приготовления:

Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре

Отбиваем печень. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

1. Куриную печень промойте, удалите пленки и лишние прожилки. Крупные кусочки разрежьте, чтобы они были примерно одинакового размера. При необходимости слегка отбейте печень через пищевую пленку, не повреждая ее структуру.

2. Посолите и поперчите печень. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите и добавьте к печени, равномерно распределив его по кусочкам.

Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре

Готовим кляр. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

3. Для кляра очистите лук и натрите на мелкой терке или измельчите блендером до кашеобразного состояния.

4. Добавьте к луку яйцо, муку, сильногазированную минеральную воду и щепотку соли. Перемешайте до однородной консистенции. Если кляр получился слишком густым, ориентируйтесь на указанное количество воды и хорошо перемешайте смесь.

Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре

Обваливаем печень в кляре. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

5. Разогрейте сковороду с маслом. Каждый кусочек печени обмакните в кляр и выложите на сковороду.

6. Обжаривайте на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. Точное время зависит от толщины кусочков: печень должна полностью прожариться внутри, но не пересушиться.

Что приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт отбивных в кляре

Готовые отбивные. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

7. Готовые отбивные выложите на тарелку. Подавайте горячими с любимым гарниром или овощным салатом.

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