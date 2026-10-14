Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Сытный салат из куриной печени, зеленого горошка и обжаренных овощей можно приготовить из обычных доступных продуктов. Для приготовления этого блюда печень сначала отваривают, а лук и морковь тушат до мягкости. Затем ингредиенты смешивают с консервированным горошком и майонезом. Салат подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

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Идея приготовления сытного салата из куриной печени опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Лук – 1 крупная головка

Морковь – 2 шт.

Консервированный зеленый горошек – 1 банка

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

Сливочное масло или растительное масло – для обжаривания

Сахар – щепотка

Способ приготовления:

1. Куриную печень очистите от пленок и лишних частей, промойте и положите в кастрюлю с водой. Добавьте соль и лавровый лист.

2. Доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности. Затем слейте воду, остудите печень и нарежьте соломкой.

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3. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

4. Разогрейте на сковороде сливочное масло или растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, немного соли и щепотку сахара. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости овощей.

5. Снимите с огня и дайте остыть.

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6. Переложите нарезанную печень в большую миску. Добавьте охлажденные овощи и консервированный горошек без жидкости.

7. Приправьте черным перцем, добавьте майонез и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте соль.

8. Перед подачей поместите салат в холодильник, чтобы ингредиенты охладились, а вкусы соединились.

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