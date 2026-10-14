Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийРоссия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийВ Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваВ Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видео"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видеоатака шахедовУкраина под массированной воздушной атакой: в небе более сотни российских "Шахедов""Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в Купянске"Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в КупянскеСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключениеПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключение

Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 351
Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком
Рецепт вкусного салата с печенью. Источник: gettyimages.com

Сытный салат из куриной печени, зеленого горошка и обжаренных овощей можно приготовить из обычных доступных продуктов. Для приготовления этого блюда печень сначала отваривают, а лук и морковь тушат до мягкости. Затем ингредиенты смешивают с консервированным горошком и майонезом. Салат подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления сытного салата из куриной печени опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Сытный салат с печенью. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Лук – 1 крупная головка
  • Морковь – 2 шт.
  • Консервированный зеленый горошек – 1 банка
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Сливочное масло или растительное масло – для обжаривания
  • Сахар – щепотка
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 474
Вкусный салат "Цезарь" : рецепт блюда на скорую руку
icon 474
Вкусный салат "Цезарь" : рецепт блюда на скорую руку
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 387
Как приготовить булочки, легкие как облачка: добавьте эти два секретных ингредиента
icon 387
Как приготовить булочки, легкие как облачка: добавьте эти два секретных ингредиента
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 339
Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом
icon 339
Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Способ приготовления:

Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Обжариваем овощи. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

1. Куриную печень очистите от пленок и лишних частей, промойте и положите в кастрюлю с водой. Добавьте соль и лавровый лист.

2. Доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности. Затем слейте воду, остудите печень и нарежьте соломкой.

Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Сочетаем печень с овощами. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

3. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

4. Разогрейте на сковороде сливочное масло или растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, немного соли и щепотку сахара. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости овощей.

5. Снимите с огня и дайте остыть.

Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Добавляем горошек. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

6. Переложите нарезанную печень в большую миску. Добавьте охлажденные овощи и консервированный горошек без жидкости.

7. Приправьте черным перцем, добавьте майонез и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте соль.

Что приготовить из куриной печени: простой салат с консервированным горошком

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

8. Перед подачей поместите салат в холодильник, чтобы ингредиенты охладились, а вкусы соединились.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты