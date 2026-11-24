Куриные голени с пармезаном и чесноком – ароматное блюдо, которое легко приготовить в духовке. Сначала мясо маринуют в соевом соусе с растительным маслом и паприкой, а затем запекают до готовности. Особый вкус курице придает сливочная заправка с чесноком, петрушкой и тертым пармезаном. Ею смазывают уже готовые голени, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной сырной смесью.

Идея приготовления хрустящих куриных голеней с сыром и чесноком опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

Куриные голени – 5 шт.

Соевый соус – 2 ст.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Паприка – по вкусу

Для заправки:

Сливочное масло – 60 г

Петрушка – по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

1. Куриные голени помойте и обсушите бумажными полотенцами. Снимите с них кожу и сделайте глубокие надрезы вдоль косточки, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом.

2. Переложите курицу в миску, добавьте соевый соус, растительное масло и паприку. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки.

3. Застелите противень пергаментом и выложите на него подготовленные голени. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30-40 минут до полной готовности мяса.

4. Тем временем приготовьте заправку. Растопите сливочное масло в небольшой емкости. Добавьте мелко нарезанную петрушку, измельченный чеснок и натертый пармезан. Хорошо перемешайте.

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5. Готовые куриные голени переложите в глубокую миску, полейте сливочно-сырной заправкой и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по мясу.

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