Что приготовить из куриных голеней: необычный рецепт с чесночным маслом
Куриные голени с пармезаном и чесноком – ароматное блюдо, которое легко приготовить в духовке. Сначала мясо маринуют в соевом соусе с растительным маслом и паприкой, а затем запекают до готовности. Особый вкус курице придает сливочная заправка с чесноком, петрушкой и тертым пармезаном. Ею смазывают уже готовые голени, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной сырной смесью.
Идея приготовления хрустящих куриных голеней с сыром и чесноком опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриные голени – 5 шт.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Паприка – по вкусу
Для заправки:
- Сливочное масло – 60 г
- Петрушка – по вкусу
- Чеснок – 2 зубчика
- Пармезан – 40 г
Способ приготовления:
1. Куриные голени помойте и обсушите бумажными полотенцами. Снимите с них кожу и сделайте глубокие надрезы вдоль косточки, чтобы мясо лучше пропиталось маринадом.
2. Переложите курицу в миску, добавьте соевый соус, растительное масло и паприку. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки.
3. Застелите противень пергаментом и выложите на него подготовленные голени. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30-40 минут до полной готовности мяса.
4. Тем временем приготовьте заправку. Растопите сливочное масло в небольшой емкости. Добавьте мелко нарезанную петрушку, измельченный чеснок и натертый пармезан. Хорошо перемешайте.
5. Готовые куриные голени переложите в глубокую миску, полейте сливочно-сырной заправкой и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по мясу.
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