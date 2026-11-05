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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
4,6 т.
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек за 5 минут
Рецепт блюда из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Лучшая основа для вкусных и сытных, быстрых блюд для перекуса и десертов без теста – лаваш. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить из муки и воды в домашних условиях.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек за 5 минут

Вкусный лаваш с начинкой

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр твердый 
  • зелень 
  • креветки 

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень. Креветки обжарьте.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек за 5 минут

Начинка для блюда

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2. Выложите на лаваш сыр, сверху креветки, сверните и обжарьте. 

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек за 5 минут

Готовое блюдо

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