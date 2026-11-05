Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек за 5 минут
Лучшая основа для вкусных и сытных, быстрых блюд для перекуса и десертов без теста – лаваш. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить из муки и воды в домашних условиях.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
- креветки
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень. Креветки обжарьте.
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2. Выложите на лаваш сыр, сверху креветки, сверните и обжарьте.
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