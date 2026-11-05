Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек за 5 минут

Лучшая основа для вкусных и сытных, быстрых блюд для перекуса и десертов без теста – лаваш. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить из муки и воды в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр твердый

зелень

креветки

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень. Креветки обжарьте.

2. Выложите на лаваш сыр, сверху креветки, сверните и обжарьте.

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