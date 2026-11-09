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Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
843
Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт
Рецепт блюда. Источник: Создано с помощью ИИ

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. Еще из него получатся очень вкусные десерты. 

Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт

Что приготовить из лаваша для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с люлякебабом, овощами и соусом. 

Ингредиенты: 

  • 4 тортильи
  • 500 г фарша (говядина + свинина)
  • 1 маленькая белая луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • нарезанная петрушка
  • по 1 ч. л. соли, паприки и сушеного чеснока
  • 2 перца
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Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом

 Для лукового салата:

  • 1 большая фиолетовая луковица
  • 1 небольшой помидор
  • нарезанная петрушка
  • щепотка соли
  • по 1 ст. л. лимонного сока и оливкового масла

Способ приготовления: 

1. Фарш смешиваем с луком, солью, специями и зеленью, выкладываем на противень, разравниваем и придаем рельеф, как для кебаба. Рядом выкладываем перцы и запекаем все вместе 30 минут при 200 °C.

Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт

Блюдо из фарша

2. Для лукового салата смешиваем нарезанный лук, помидор, петрушку, соль, лимонный сок и масло.

Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт

Луковый салат

3. Формируем донер-кебаб, выложив на тортилью запеченный кебаб, перец, салат и соус цацики.

Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт

Готовая закуска

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