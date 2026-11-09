Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. Еще из него получатся очень вкусные десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с люлякебабом, овощами и соусом.
Ингредиенты:
- 4 тортильи
- 500 г фарша (говядина + свинина)
- 1 маленькая белая луковица
- 3 зубчика чеснока
- нарезанная петрушка
- по 1 ч. л. соли, паприки и сушеного чеснока
- 2 перца
Для лукового салата:
- 1 большая фиолетовая луковица
- 1 небольшой помидор
- нарезанная петрушка
- щепотка соли
- по 1 ст. л. лимонного сока и оливкового масла
Способ приготовления:
1. Фарш смешиваем с луком, солью, специями и зеленью, выкладываем на противень, разравниваем и придаем рельеф, как для кебаба. Рядом выкладываем перцы и запекаем все вместе 30 минут при 200 °C.
2. Для лукового салата смешиваем нарезанный лук, помидор, петрушку, соль, лимонный сок и масло.
3. Формируем донер-кебаб, выложив на тортилью запеченный кебаб, перец, салат и соус цацики.
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