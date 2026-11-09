Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: простой рецепт

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. Еще из него получатся очень вкусные десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с люлякебабом, овощами и соусом.

Ингредиенты:

4 тортильи

500 г фарша (говядина + свинина)

1 маленькая белая луковица

3 зубчика чеснока

нарезанная петрушка

по 1 ч. л. соли, паприки и сушеного чеснока

2 перца

Для лукового салата:

1 большая фиолетовая луковица

1 небольшой помидор

нарезанная петрушка

щепотка соли

по 1 ст. л. лимонного сока и оливкового масла

Способ приготовления:

1. Фарш смешиваем с луком, солью, специями и зеленью, выкладываем на противень, разравниваем и придаем рельеф, как для кебаба. Рядом выкладываем перцы и запекаем все вместе 30 минут при 200 °C.

2. Для лукового салата смешиваем нарезанный лук, помидор, петрушку, соль, лимонный сок и масло.

3. Формируем донер-кебаб, выложив на тортилью запеченный кебаб, перец, салат и соус цацики.

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