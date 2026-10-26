Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут
Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой будет лаваш или тортилья. Приготовить их них можно очень много вкусных и сытных блюд.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром и мясом.
Ингредиенты на 4 средние шт. или 6 маленьких:
- 1 куриное филе
- 1/2 луковицы
- 1/2 перца
- 1 средняя морковь
- 1 средний помидор
- 2 зубчика чеснока
- 4-5 ст. л. кукурузы
- 4/6 шт. тортильи или лаваш
- 100 г сыра
- специи: соль, перец, по 1 ч. л. сухого чеснока и копченой паприки
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Способ приготовления:
1. Обжариваем филе с луком, добавляем специи, морковь, помидор, перец, чеснок – и тушим до готовности моркови и выпаривания жидкости на небольшом огне, в конце добавляем кукурузу.
2. Складываем кесадильи, и подогреваем на сухой сковороде, приятного аппетита!
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