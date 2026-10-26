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Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
114
Рецепт закуски
Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут. Источник: Сгенерировано ИИ

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой будет лаваш или тортилья. Приготовить их них можно очень много вкусных и сытных блюд.

Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром и мясом. 

Ингредиенты на 4 средние шт. или 6 маленьких:

  • 1 куриное филе
  • 1/2 луковицы
  • 1/2 перца
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний помидор
  • 2 зубчика чеснока
  • 4-5 ст. л. кукурузы
  • 4/6 шт. тортильи или лаваш 
  • 100 г сыра
  • специи: соль, перец, по 1 ч. л. сухого чеснока и копченой паприки
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Способ приготовления:

1. Обжариваем филе с луком, добавляем специи, морковь, помидор, перец, чеснок – и тушим до готовности моркови и выпаривания жидкости на небольшом огне, в конце добавляем кукурузу.

Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Начинка для блюда

2. Складываем кесадильи, и подогреваем на сухой сковороде, приятного аппетита!

Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Готовое блюдо

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