Что приготовить из лаваша для завтрака и перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой будет лаваш или тортилья. Приготовить их них можно очень много вкусных и сытных блюд.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром и мясом.

Ингредиенты на 4 средние шт. или 6 маленьких:

1 куриное филе

1/2 луковицы

1/2 перца

1 средняя морковь

1 средний помидор

2 зубчика чеснока

4-5 ст. л. кукурузы

4/6 шт. тортильи или лаваш

100 г сыра

специи: соль, перец, по 1 ч. л. сухого чеснока и копченой паприки

Способ приготовления:

1. Обжариваем филе с луком, добавляем специи, морковь, помидор, перец, чеснок – и тушим до готовности моркови и выпаривания жидкости на небольшом огне, в конце добавляем кукурузу.

2. Складываем кесадильи, и подогреваем на сухой сковороде, приятного аппетита!

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