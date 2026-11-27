Что приготовить из лаваша для завтрака: рецепт блюда за 10 минут
Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать чипсы и десерты, выпечку и просто есть вместо хлеба.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных треугольников из лаваша, с картофелем.
Ингредиенты:
- 4 тортильи или лаваша
- 400 г картофеля
- 50 г молока
- 30 г масла
- соль, перец
- 150 г моцареллы
- 20 г зелени
- одно яйцо
Способ приготовления:
1. Берем только что отваренный картофель, добавляем 30 г масла, 50 г молока, соль и перец и хорошо разминаем. Добавляем рубленую зелень и перемешиваем.
2. Берем тортилью или круглый лаваш и разрезаем пополам, по центру тортильи выкладываем начинку из картофеля – примерно 2 ч. л. и 15 г тертой моцареллы – подгибаем тортилью с двух сторон, чтобы получился аккуратный треугольник.
3. Выкладываем треугольники на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем небольшим количеством тертого сыра, запекаем при 200С 15 мин и подаем горячими.
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