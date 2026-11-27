Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать чипсы и десерты, выпечку и просто есть вместо хлеба.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных треугольников из лаваша, с картофелем.

Ингредиенты:

4 тортильи или лаваша

400 г картофеля

50 г молока

30 г масла

соль, перец

150 г моцареллы

20 г зелени

одно яйцо

Способ приготовления:

1. Берем только что отваренный картофель, добавляем 30 г масла, 50 г молока, соль и перец и хорошо разминаем. Добавляем рубленую зелень и перемешиваем.

2. Берем тортилью или круглый лаваш и разрезаем пополам, по центру тортильи выкладываем начинку из картофеля – примерно 2 ч. л. и 15 г тертой моцареллы – подгибаем тортилью с двух сторон, чтобы получился аккуратный треугольник.

3. Выкладываем треугольники на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем небольшим количеством тертого сыра, запекаем при 200С 15 мин и подаем горячими.

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